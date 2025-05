El nombre de Priscila Crivocapich llenó las portadas de todos los portales de noticias en las últimas horas. No es para menos, ya que la periodista fue vinculada con Roberto García Moritán, el ex esposo de Pampita.

Lo llamativo de este caso, no es que el padre de Anita García Moritán haya comenzado una nueva relación, aunque todavía no haya sido confirmada oficialmente. Lo que más interés puede despertar es que, en su momento, Priscila opinó maravillas de Pampita y de la relación que mantenía con Roberto García Moritán.

Priscila Crivocapich.

La palabra de Priscila Crivocapich sobre Pampita y Roberto García Moritán

Fue en 2023, cuando Priscila Crivocapich brindó una entrevista a Gente. En ese momento, hablaba de su situación sentimental y la importancia del amor. “Yo tengo tres hermanas casadas y con hijos. A esta edad me imaginaba igual. Todavía no se me dio una pareja para formar algo lindo”, decía.

Es en ese contexto, que dedicaba unas palabras a la modelo y a la manera en la que se había dado su relación con Roberto García Moritán. “Mirá a Pampita. Ella lo pidió, dice que lo pidió. Un poco que lo manifestó, tendría que pedirle la receta de cómo lo hizo”, explicaba.

Roberto García Moritán, Pampita y Anita.

Tras esas primeras palabras, también se atrevía a dar su parecer sobre la pareja que habían formado y no dudaba en sentenciar esa historia de la mejor manera. “Tienen un amor divino y súper sano, y no todo el mundo es valiente para querer vivir eso. Además, ella misma ha contado todas las relaciones en las que no se le dio. Es algo que llega”, comentaba.

Por último, revelaba lo que pensaba de ambos “Creo que además de la confianza que se tienen, eligieron amarse. En ellos ves un amor re lindo. Me conmueve que sea mutuo. Él sabe que tiene un mujerón al lado y la valora, la ve y la cuida como una mujer. Y lo mismo de ella para con él”, cerraba.

Roberto García Moritán y Anita García Moritán, su hija con Pampita.

Las palabras de Priscila Crivocapich llamán la atención y, a la vista de los hechos, ahora son vistas de otra manera. La periodista había opinado abiertamente de la relación de Pampita con Roberto García Moritán y ahora es señalada como la nueva pareja de este último.