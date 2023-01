Millie Stegman es una de las actrices de telenovelas más reconocidas de la Argentina. En su extensa carrera participó de ficciones como Chiquititas, Naranja y media, Son Amores y hasta se animó al Bailando por un sueño.

Milagros es la menor de cuatro hermanos y pasó su niñez en la estancia "La Susana", en Coronel Pringles. A los diecisiete años comenzó a tomar clases de actuación con Agustín Alezzo, luego con Luis Romero y Julio Ordano. Antes de saltar a la fama con la telenovela Perla negra, utilizaba el nombre artístico de "Milagros Podestá".

En 1999 fue la antagonista de Chiquititas y personificó a Pía Pacheco Acevedo, la mamá de Tali (Natalia Melcon) y la pareja de Juan Mazza (Darío Grandinetti). Fue allí donde alcanzó la popularidad con el público infantil y se convirtió en la villana más temida por los niños.

Sin embargo, un viaje a Salta le cambió la perspectiva y se fue alejando de la pantalla. En ese momento, se fue con su prima a visitar la Virgen de esa ciudad y la experiencia le hizo replantearse su vida.

Qué es de la vida de Millie Stegman

Todo comenzó cuando una prima la invitó a Salta para visitar a la Virgen y ella aceptó. “No tuve una formación cristiana, ni siquiera ahora sé los Mandamientos. Frente a la Virgen sentí un amor que vence las dificultades. Yo no conocía ese amor y por eso me sigo emocionando al contarlo. Entonces pedí perdón por todas las cosas que sentía que no estaban bien”, dijo en entrevista con Radio Mitre.

En ese momento, agregó "Se me reveló el amor de Dios. Para mí, fue el espíritu que se manifestó. Fue el espíritu en su totalidad. Recibí el llamado de Jesús y de María, el amor más grande y puro que haya sentido jamás, y decidí aceptar ese llamado".

Una de las últimas veces que se la vio fue en 2017 cuando un fotógrafo de la revista Pronto la tomó mientras estaba cumpliendo su servicio de voluntariado espiritual cuidando unos jardines del Hospital Rivadavia en donde hay una imagen de la Virgen.

