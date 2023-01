Luego de actuar en éxitos de Cris Morena como “Chiquititas”, “Rebelde Way” o “Floricienta”, el presente de Jorge “Coco” Maggio es muy diferente: decidió echar mano de su primera pasión - se recibió de periodismo en la UBA - y volverse un exitoso bloguero de viajes desde Perú, lugar en el que ahora vive junto a su esposa. Sin embargo, sigue vinculado con la Argentina gracias a la magia de las redes sociales como Instagram y Youtube, desde donde realiza programas en vivo con diferentes personajes.

Coco Trips es el nombre de su blog de viajes, pero también realizó otros productos audiovisuales como “Desde Casa”, junto a Mica Vázques, con quien fue pareja en la ficción cuando hacía “Rebelde Way”. En ese ciclo, que ambos crearon durante la pandemia covid 19, repasaron su época de “rebeldes” junto a muchos de los integrantes de la tira tan recordada por sus fans.

“Un día hicimos una charla en vivo en Instagram y funcionó, se conectaron 40.000 personas. Sabemos que a la gente le gusta vernos juntos porque fuimos dos años pareja en Rebelde Way”, le dijo en ese momento a Coco a Caras.

Si bien el ex actor devenido en periodista y generador de contenidos recuerda con cariño su etapa Cris Morena, en entrevistas se mostró crítico de ciertos mensajes y escenas que, transcurrido el tiempo, son revisados por las nuevas generaciones.

“Entiendo esas críticas, por ejemplo, en Rebelde Way pasan cosas que si se dieran hoy en día serían terribles, pero es una serie que tiene 17 años. Fácilmente yo también tenía actitudes machistas que ya no tengo y que he ido aprendiendo en el camino”, manifestó Coco.

Sin embargo, a pesar de que su vida cambió y ya no es más el protagonista de una tira taquillera, recuerda esa época con ternura. De hecho, en 2022, cuando se casó con su actual pareja, sus ex compañeros asistieron a la feliz ceremonia.

Desde su cuenta de Instagram, Coco Maggio muestra Perú, el cuál es ahora su hogar.

“Muchos de los chicos del programa fueron, Benjamín (Rojas), Micaela Vázquez y Diego Child. En un momento comenzó sonar “Bonita de más” y mis amigos nos pusieron unas remeras con el estampado del Elite Way School (el colegio al que iban los personajes) y terminamos cantando a los gritos”, comentó en una entrevista.