Cuál fue la actitud de Mauro Icardi con L-Gante en medio del romance con Wanda Nara

El culebrón entre Wanda Nara, Mauro Icardi y L-Gante parece no tener fin y, después del estreno del esperado videoclip, en A la tarde contaron cuál fue la actitud del deportista con el músico.

Según contó Lucas Bertero, Icardi le habría enviado un mensaje privado de Instagram a L-Gante pero que decidió borrarlo después, por lo que la comunicación entre ambos no se pudo realizar. Sin embargo, en el ciclo aseguraron que el futbolista no tendría problemas en mantener una charla con el cumbiero.

Durante el lanzamiento del clip, que se realizó el jueves en Pinar de Rocha, el músico hizo referencia a Mauro cuando le preguntaron a Wanda Nara qué tipo de vínculo lo unía al cantante. “No sé, yo le mando saludos”, disparó picante el líder de la Cumbia 420.

Por el momento, se sabe que Wanda Nara viajará este viernes a Estambul para encontrarse con sus hijos y con su ex marido. Horas antes, la empresaria mantuvo un picante cruce con él mediante Twitter cuando respondió a una nota que hicieron en el portal Ciudad.com, sobre su "posible" acercamiento a Icardi.

"No tengo nada que perdonar, estamos separados. Gracias por NO consultarme", dijo Wanda y Mauro no dudó en contestar, redoblando la apuesta. "Separada como cuando fui a Argentina hace unos días. Lo firmo, la pasamos muy bien", disparó.

El cruce de Wanda Nara y Mauro Icardi.

La confesión de Wanda Nara y L-Gante después del lanzamiento de su video

Wanda Nara y L-Gante hablaron en exclusiva con CARAS Digital sobre el lanzamiento de El último romántico, la canción que el músico le dedicó a la rubia.

Al momento de hablar de su relación, ambos evitaron dar detalles pero mostraron una sonrisa cómplice. Sin embargo, se encargaron de asumir cómo "está su corazón" en la actualidad.

"Somos muy cercanos, muy buena onda", dijo L-Gante a la hora de definir su relación con Wanda. "Me encaja a mí, me encaja la frase a mí, un día me voy a meter la pata, todo mal. Tranqui, sino se pica", siguió él.

Pero al momento de responder sobre si está enamorada, Wanda no tuvo problemas. "Estoy enamorada", dijo sin preámbulos y L-Gante asintió. "¿Estás enamorado?", le preguntaron y él contestó sin vueltas. "Sí".

Wanda Nara y L-Gante, cómplices.