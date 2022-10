Wanda Nara y L-Gante confesaron que están enamorados: "Lo disfrutamos"

El jueves 20 por la noche, se estrenó el videoclip de "El Último Romántico", la canción que L-Gante le escribió a Wanda Nara. Este medio estuvo presente en el evento del lanzamiento y dialogamos con los protagonistas que asumieron por primera vez qué sienten el uno por el otro.

—Primero que nada felicitarlos por el lanzamiento del videoclip. ¿Cómo fue grabar juntos?

L-Gante: —Lo disfrutamos porque aparte de que es un trabajo, nos gustó. Nos gustó estar en el momento de hacerlo y el del estreno más que nada.

—Wanda es tu debut como actriz, ¿cómo te sentiste?

—La verdad que sí, creo que sí fue mi debut. Era algo muy chiquito que iba a hacer y terminé apareciendo en casi en todo el video, pero lo disfruté mucho porque la pasamos bien, nos divertimos y eso es lo más importante.

Durante la entrevista, Wanda Nara y L-Gante se mostraron muy relajados, se miraban con mucha complicidad y se entendían entre ellos sin tener que decir de más. Les bastaba una mirada para comprenderse. Se reían y se abrazaban constantemente como si quisieran ir por más.

—Si tuvieras que contarle a una persona cómo es Elián, ¿qué le dirías?

—Me parece que es muy buena persona, muy auténtico y tiene un corazón enorme.

—Y vos Elián, si tuvieras que contarle a alguien cómo es Wanda puertas adentro, ¿qué dirías?

— Que es sencilla, siempre me aconsejó para bien...¿Y qué más puedo decir? Es muy buena también, muy buena persona. Esas tres son las que la destacan mucho y quizás sin conocerla no pensas que es así.

—Wanda, ¿estarías con alguien como Elián?

—Sí, obvio, ¿por qué no?

—Elián, ¿estarías con alguien como Wanda?

— ¿Por qué no?

Al momento de preguntarles qué es lo que pasa entre ellos, ninguno de los dos se animó a responder, simplemente se rieron, se miraron, se abrazaron y eligieron el silencio. Estando cerca de Wanda y Elián (L-Gante) se puede sentir la tensión sexual entre ambos y se los mencioné en la charla. El representante de la Cumbia 420 reconoció que no es la primera vez que se los dicen y agregó: "Somos muy cercanos, muy buena onda".

—¿Cómo definirían este vínculo?

Wanda: —Vos sos el escritor...

L-Gante: —Me encaja a mí, me encaja la frase a mí, un día me voy a meter la pata, todo mal. Tranqui, sino se pica.

—Wanda, ¿estás enamorada?

—Estoy enamorada.

—L-Gante, ¿estás enamorado?

—Sí.

Con esa confirmación de que ambos están enamorados, dejaron en claro que los sentimientos entre ellos son genuinos. Antes de que Wanda responda, L-Gante le repitió la pregunta, evidenciando que quería saber lo mismo. Aunque cabe destacar que antes de contestar, la empresaria pidió que sea el cantante quien responda primero, él se rió y seguido a eso, ella se animó a confesar que está enamorada.

Elián y Wanda.

Wanda Nara habló de las críticas y de la exposición de sus hijos

—Wanda cómo te sentís cuando sos el centro de las críticas

—La verdad que no le doy mucha bola. Lo leo, me río, a veces le mando a mis amigos porque se superan siempre en las cosas que dicen.

—Siempre tuviste mucha cintura para sortear los escándalos mediáticos, ¿cómo aprendiste eso?

—Trato de que no me afecten, me importa nada más lo que piensa la gente que realmente me conoce y la gente que tiene buen corazón y no me quiere lastimar. Nadie te puede hablar mal de mí porque no soy lo que dicen.

—¿Hay algo de lo que te arrepientas?

—No, nada.

—¿Cómo te sentís con esta exposición que tuvieron los nenes en estas últimas semanas?

—Me duele porque los chicos son inocentes y están al margen de todas esas cosas, no tienen nada que ver.

Wanda Nara junto a sus hijos.

L-Gante reveló cómo se siente tras recuperar el contacto con su hija

—Elián, ¿cómo estás después de haber retomado el contacto con tu hija?

—Lo tengo hace dos semanas por ahí y con eso bien, obvio, encantado, feliz. Yo estoy tranquilo, me distraje, estoy haciendo música, nunca estuve pendiente a eso sólo fueron cosas que me tiraron y nada activo con lo mío. Así como me complicaron, yo espero que se normalice todo para hacer las cosas normalmente, no hace falta hacer un escándalo como el que se hizo. Por ahora no me molestaron más, se ve que desde que están en otra...joya, estoy re tranqui.

L-Gante y Jamaica.

—¿Algún sueño por cumplir Elián?

—Ya cumplí unos pares, habría que ver cuál es el próximo sueño. Vos cumpliste también tus sueños (le dijo a Wanda)

Wanda: —Tengo muchos sueños por cumplir. Algunos no se pueden contar y otros es seguir con esto de mi trabajo, seguir creciendo. Voy a abrir un negocio muy importante acá en Argentina, me voy a llevar también mi marca a Italia, estoy con eso.