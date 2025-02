Yanina Latorre se encuentra en un gran momento profesional y, además de seguir siendo una de las figuras más destacadas de LAM, ahora tendrá su propio programa en América. El nuevo ciclo, que se estrenará a finales de marzo, servirá como una antesala al programa conducido por Ángel de Brito y estará enfocado en la actualidad del mundo del espectáculo. Para este desafío, la panelista contará con un grupo de jóvenes periodistas que le darán una mirada fresca a los temas del día.

Yanina Latorre

Sin embargo, el hecho de sumar un nuevo programa a su agenda también trajo consigo algunas exigencias de la mediática para garantizar su comodidad y rendimiento. Según reveló la propia Yanina, América le concedió ciertos lujos que despertaron la envidia de algunas de sus compañeras de LAM.

Los lujos de Yanina Latorre en América

Debido a que su nuevo programa se emitirá de 19 a 20 horas y, minutos después, deberá estar en el estudio de LAM, la periodista solicitó una serie de comodidades para facilitar su traslado y su desempeño en ambos ciclos. Entre sus exigencias, se encuentra la disposición de dos camarines, uno en el edificio donde se grabará su programa y otro en el estudio de LAM.

"Voy a tener dos camarines. Uno en el edificio de allá (donde sale su programa) y otro acá (en el estudio de LAM). En realidad, mi camarín va a ser acá, pero lo que pasa es que estoy muy justa con los horarios y en algún lugar me tengo que cambiar para venir acá", explicó la rubia en diálogo con sus seguidores.

Pero eso no es todo. Yanina también contará con un chofer privado, contratado por su esposo, Diego Latorre. "El chófer es mío, tengo un chófer privado. Me lo puso Diego porque dijo que voy a estar cansada, que tengo que manejar por la Panamericana", confesó, dejando en claro que su nuevo desafío en la televisión no le impedirá mantener su nivel de vida.

Yanina Latorre

De esta manera, Yanina Latorre sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes del espectáculo y el periodismo de espectáculos en Argentina. Con dos programas al aire y todas las comodidades a su disposición, la mediática se prepara para seguir dando de qué hablar en la pantalla chica.

N.L