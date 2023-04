Qué significa Mariana, el nombre de Lali Espósito

Lali Espósito es una de las artistas más reconocidas de la Argentina en los últimos años. Su talento para actuar, bailar y cantar demuestra que ella pertenece en el mundo artístico y no hay nadie más que pueda hacerle competencia.

Además del hecho de que Lali se confundió de casting y así fue cómo saltó a la fama, otro de los aspectos que más llama la atención sobre su vida y personalidad es el por qué de su apodo "Lali", dado que su nombre real es Mariana.

Qué significa Mariana y por qué le dicen Lali a Mariana Espósito

El nombre Mariana proviene del hebreo y nace a partir de la combinación de los nombres María y Ana. El primero significa la mujer elegida por Dios, mientras que el segundo la mujer amada por Dios. Por lo que Mariana es una combinación de ambos significados que representa la energía de la persona con este nombre a la religión.

Sin embargo, para los griegos, el nombre Mariana no proviene de la combinación de María y Ana, sino que es una adaptación de Mariámne, el cual aparece en el Nuevo Testamento.

Mariana "Lali" Espósito

Las personas llamadas como Lali se caracterizan por ser creativas, empáticas y sencillas, algunas de los aspectos que coinciden con la forma de ser de la actriz y bailarina. Pero son muy pocas, prácticamente nulas, las personas que se refieren como Mariana a la artista.

Y es que desde muy chica todos la conocemos como Lali Espósito. En un momento se pensó que se trataba de un nombre artístico, pero la realidad es que el apodo nació por una confusión del hermano de la cantante cuando era muy chico. "Es porque a mi hermano, de chico, no le salía el Mari y me llamaba Lali y así me quedó. Le debería dar dinero por los derechos", explicó Lali en El Hormiguero.

Cuantas ´Mariana´ se registraron en 1991, el año en que nació Lali Espósito

Mariana es un nombre conocido en Argentina, pero no uno que se escucha con frecuencia. Según la página del Gobierno, en el año que nació Lali, 1991, hubieron 763 mujeres más que fueron nombradas de la misma manera y el nombre alcanzó su popularidad en 1976.

Lali Espósito

En aquella época, Lali Espósito fue de las pocas mujeres con este nombre porque no estaba entre los nombres más populares, entre los que se destacaban todos los nombres combinados con María, como María Laura, María Belén, etc.