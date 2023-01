Fede Bal se encuentra en graves problemas, luego de que Pedro Alfonso, vecino del actor, revelara que el hijo de Carmen Barbieri hace largas fiestas nocturnas y que no lo deja dormir a él ni a sus hijos. En una entrevista, el esposo de Paula Chaves se lamentó de su decisión de alquilar una casa justo al lado del mediático.

“Él hace muchas fiestas, se escucha la música, hay mucha gente. Nosotros queremos dormir y es una falta de respeto. Yo entiendo que él sea una persona muy festiva pero la música tan fuerte, la cantidad de gente que entra me parece una falta de respeto”, detalló Alfonso en aquella oportunidad.

Ahora, quién se suma a los reclamos es, nada más y nada menos que Nerina Sist, quién en una nota con Intrusos se metió en medio del escándalo y le dio la razón a Pedro Alfonso, hundiendo cada vez más a Fede Bal: “El quilombo que hace Federico no se puede creer. Yo iba a las fiestas de él, pero, esta vez, no me invitó. Así que encima me la tuve que fumar de afuera”, señaló la actriz.

“Hubo festejo, las luces. Yo decía: '¿Hay un boliche al lado?' Encima, yo estoy aún más cerca que Peter. Yo vivo a cien metros. A parte, no hay casas en el medio así que pude ver toda la fiesta. Hubo un quilombo... fue un gran fiestón”, agregó Nerina.

Nerina Sist bancó a Pedro Alfonso en su conflicto con Fede Bal

Finalmente, Nerina Sist le dio la razón a la pareja de Paula Chaves y se puso en su lugar como padre de familia: “Tiene razón Peter, es una familia. No estamos acostumbrados al ruido, yo te juro que me mudé en abril y no estamos acostumbrados”, sentenció.