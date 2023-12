Luego de haber pasado su primera placa en Gran Hermano, Williams López continúa en la casa más famosa del país, consiguiendo cada vez más apoyo de los televidentes. Además, el joven aprovecha su tiempo en la misma para conocer a los hermanitos y contar un poco de su historia.

Desde su presentación, el paisano aclaró que estaba de novio, y antes de que entrara al reality se lo vio cómo se acercaba a una joven para compartir el último beso y abrazo antes de quedarse completamente aislado.

Quién es Martina Brun, la novia de Williams López

La joven que lo espera fuera de la imponente casa del ciclo es Martina Brun, que vive en Olavarría y dedica su tiempo a estudiar Diseño Gráfico. A pesar de tener menos de 10.000 seguidores, la muchacha se mantiene activa para mostrarle todo su apoyo a su pareja.

Martina en los estudios de Telefe.

Martina Brun sube imágenes a su cuenta oficial de Instagram desde las gradas del reconocido reality con carteles especiales para Williams López y sube constantemente videos de él en la casa de Gran Hermano.

El tierno mensaje que le dedicó Martina Brun a Williams López

Recientemente, el paisano rompió en llanto en el reality al hablar de su vida, al verlo la joven no pudo evitar subir una tierna imagen y escribir en su Instagram: "Sé que sos una persona fuerte, una persona que tiene muchos sueños, me parte en tres mil pedacitos verte llorar y no poder ir a abrazarte sabiendo que siempre fui tu sostén".

Williams López junto a Martina Brun.

"Pero acá estoy tratando de apoyarte todos los días y tratando de entender muchas cosas. Todos los que te conocen saben lo que sos realmente y acá estamos para apoyarte mi amor, por qué te lo mereces y sé que con tu hermosa personalidad vas a llegar muy lejos", continuó Martina Brun y cerró el mensaje diciéndole "Te amo" a Williams López.

J.C.C