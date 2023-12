Williams López de Gran Hermano reveló su difícil historia de vida y apuntó contra sus padres: "No eran cariñosos"

Williams López es el participante más joven de la reciente temporada de Gran Hermano. Con tan solo 20 años, el oriundo en Olavarría, decidió salir de su pueblo natal, en donde viven 23 personas, para trasladarse a capital y conseguir el sueño de su vida.

En su presentación de Gran Hermano, Williams reveló que su participación en el reality se debía porque quiere un futuro mejor, ayudar a sus seres queridos y estudiar veterinaria.

Williams López de Gran Hermano junto a Santiago del Moro - Redes Sociales

La historia de vida de Williams López es muy dura, llena de sacrificios, mucho trabajo y algunas deficiencias económicas. En una conversación a corazón abierto con Santiago del Moro, el joven gaucho se quebró en vivo y contó parte de su historia familiar, apuntando contra sus padres.

El llanto desgarrador de Williams López por el poco cariño de sus padres

"Cuando escucho a los chicos que hablan de su familia y me pinta el bajón", empezó relatando, para luego detallar cómo es su relación con sus progenitores: "Mi viejo es derecho... por ahí no me daba un abrazo, tenía que ser una ocasión especial y mi mamá también fue así siempre, pero siempre estuvieron conmigo. Son unos re papás, pero no eran cariñosos, eran más a la antigua".

"Mi papá no te daba un abrazo, beso o un consejo. Si necesitaba un consejo, lo tenía que sacar de mí mismo. Gracias a Dios me fui formando día a día y me hacía fuerte", continuó, para luego enumerar las dificultades que tuvo que afrontar desde su infancia: "Pasé millones de cosas feas; hambre, frío, calor... Cuando los escucho a los chicos, me llena el corazón", aseguró.

"En algún momento les voy a contar mi verdadera historia, las cosas feas que tuve que pasar. Trabajar desde muy chico para tener mis cosas, mis zapatillas. Nunca nos faltó un plato de comida o un techo, pero sí un par de zapatillas", cerró Williams López muy consternado.

