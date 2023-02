Federico Bal finalizó su relación con la maquilladora Sofía Aldrey luego de que la misma descubriera que Bal le habría sido infiel. Lo triste es que la relación entre Sofía y Federico viene desde muy chicos: siempre fueron amigos, pero en el verano de 2019 los sentimientos empezaron a cambiar. Luego de una relación con Bianca Iovanetti y de un fugaz romance con Melina Carballo, Fede decidió iniciar un vínculo romántico con quien había sido su amiga.

Sofía Aldrey es maquilladora, marplatense, y nieta de Florencio Aldrey, el millonario empresario oriundo de La Coruña, España, cuya familia es dueña del shopping más moderno de La Feliz.

Fede Bal y Sofía Aldrey, cuando estaban juntos.

Lo interesante fue la forma en la que Aldrey descubrió las infidelidades que Bal habría tenido: gracias a un lavarropas. La panelista de LAM, Yanina Latorre, explicó el dato: “Ellos tenían el lavarropas con wifi. Entonces, ella desde su teléfono veía como Fede ponía a lavar las sábanas cuando se iban las minas de la fiesta. ¿Quién se la pasa lavando las sábanas a las tres de la mañana? Solamente un tipo que acaba de darle a la matraca y tiene que limpiarlas antes de que llegue la novia”, sentenció la panelista.

El otro escándalo entre Fede Bal y Sofía Aldrey

Pero en diciembre de 2020 había trascendido un escándalo cuando algunos medios difundieron que Bal y Aldrey se habían luego de la polémica fiesta a la que entre otros, el actor invitó a "el Polaco" con un audio que reveló Angel De Brito en el que decía "tengo la pileta calentita y hay mujeres", pero en comunicación con CARAS Digital, Bal habló del tema y negó los rumores.

Fede Bal y Sofía Aldrey en Masterchef.

"Espero que no me llamen por la bolu... que dijeron en la televisión. No tiene ningún sentido y no es verdad. Es una cruel mentira. Yo no me separé de Sofía ni ella me dejó a mí. No es cierto lo que dijeron. Es más, no sé de dónde sacaron esa conclusión porque yo estoy con ella lo más bien. Seguimos juntos y los dos sabemos quiénes somos y cómo nos comportamos", comenzó diciendo a CARAS en ese momento el actor.

"No somos una pareja que se permite estar con otras personas, somos sinceros el uno con el otro y felices con todo lo que hacemos. Esto que pasó no me generó ningún problema con ella. Es mi pareja y hablé todo con ella antes de hacer la celebración porque la palabra fiesta no suena bien, parece. Ella siempre supo todo. Chicos, pasé un montón de cosas fuertes este año, esto que sale en los medios no es nada que me sorprenda. Hablemos de otras cosas más importantes", cerró Fede.