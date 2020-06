Quique Sacco se defendió tras ser acusado de exponer a toda la radio sabiendo que Vidal podía tener COVID-19

El martes pasado se conoció que María Eugenia Vidal, la ex gobernadora bonaerense, había dado positivo para COVID-19. Al día siguiente, Quique Sacco, su pareja, confirmó al aire de su programa en Radio del Plata que también había contraído el virus. Horas más tardes muchos medios aseguraron que los compañeros del periodista deportivo estaban enojados por su actitud, ya que lo habrían acusado de asistir a la radio sabiendo que Vidal podía estar infectada. Al escuchar las acusaciones, Saccó salió a defenderse y dio su versión de los hechos.

"Si hay algo que creo que tengo es respeto por el otro y respeto por las libertades individuales. El que me conoce, lo sabe... Les voy a contar la historia: el martes por la noche me enteré del positivo de María Eugenia, por eso me sometí al hisopado, porque el contacto estrecho (con alguien contagiado) es una de las causas por las que te tenés que hisopar", comenzó diciendo el periodista en su nuevo ciclo radial "De lado a lado"

Y continuó: "El test dio positivo, por lo tanto, lo primero que hice fue avisarle a las autoridades de la radio para que se tomen los recaudos. Le avisé a mi equipo. El miércoles yo no fui a la radio y no pensaba ir. A las 17 tuve el resultado y lo comuniqué al aire porque había tenido una gran demanda de colegas y de amigos pidiendo saber cuál era el resultado".

Algunos días antes en "Los Angeles de la Mañana", Ángel de Brito había contado: "En el caso de Sacco, dio positivo después del positivo de Vidal. Radio del Plata cerró directamente para desinfectar. Y está muy bien que hayan hecho eso porque en el programa de Sacco, que fue a trabajar sin avisar de esta posibilidad (de tener Covid-19), están muy enojados todos sus compañeros, que son diez personas que trabajan en su programa, más los vecinos de radio, que no están en contactos estrecho. Están enojados porque él siguió trabajando sin avisarles de esta posibilidad".

También se había sumado Maite Peñoñori, quien había informado: "Lo que me contaron es que él, el último día fue con tapaboca y sus compañeros se alertaron; y que preguntó si el hisopado dolía. Esa noche María Eugenia dio positivo. Por ende, ya sabía".

Por otra parte, Quique habló del estado de salud de él, de Vidal y de su madre Yolanda, quien también dio positivo en Covid-19: "Estoy bien. Siguiendo con este aislamiento estricto que exige descanso físico y mental. En el caso de María Eugenia, lo mismo. Y en el caso de mi mamá, que tiene 88 años, ella está internada por precaución. Está bien. Sus estudios con respecto a la infección están muy bien. Está de buen ánimo, habla con sus amigas por teléfono. Esto para mí es una tranquilidad. Yo hablo con ella dos o tres veces por día y he hablado con los médicos. Sus parámetros son normales y los resultados de los estudios son muy buenos . No tiene ningún síntoma y transita su tiempo viendo tele".