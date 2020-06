Reapareció Albert Baró y habló de Delfi Chaves

Albert Baró habló de la repetición de ATAV en El Trece. El actor español, que viajó a su ciudad natal a finales de 2019, se refirió al regreso de la ficción y de los rumores que enfrentó mediante su paso por el país.

“Ha sido una gran noticia que recibimos todos, la verdad que yo no me lo esperaba y el resto de los compañeros tampoco creo. Estoy muy contento de que ATAV vuelva a la televisión argentina, que la gente que la vio y que le gustó pueda volver a verla", dijo sobre el retorno de la ficción en Teleshow.

Luego, enfrentó los rumores de romance con Delfi Chaves. “Al llegar me comentaron que había ese tipo de prensa en Argentina, entonces ya estaba un poco preparado. Pero cuando luego me encontré con todo eso, romances, cosas que se inventaban, cosas que decían, a mí me sorprendía. Pero decía bueno pues ellos tienen que sacar información tienen que tener un programa y ya está”, disparó.

“Yo soy una persona que me gusta mucho mi intimidad, soy una persona reservada en ese sentido, me gusta esta profesión por lo que puedo dar yo por ella y por todo lo que siento en un set, delante de una cámara o encima de un escenario, convirtiendo unos textos en un cuerpo y en un personaje y por eso yo estoy en este mundo, no por la prensa ni por todas las cosas que se puedan ir diciendo”, agregó.

Delfi, por su parte, compartió un divertido mensaje en sus redes en el que mencionó a su colega, manifestando la buena onda que existe entre ellos. "Lo español que arrancó Albert en ATAV y un año después volvió a España mandándome una nota de voz en el avión que decía 'che fue muy bueno laburar con ustedes boluda' mientras le pedía Fernet a la azafata", dijo la actriz. "Una realidad", respondió él.