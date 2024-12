En las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento de la actriz María Socas a sus 65 años, está noticia dejó a todo el mundo del espectáculo en shock, ya que la actriz compartió éxitos de cine, televisión y teatro con muchos artistas. Los motivos de su deceso salieron a la luz hace algunos momentos.

María Socas

De qué murió la actriz María Socas, a sus 65 años

Se supo que la actriz llevaba tiempo luchando con un feroz cáncer que la había dejado internada hace casi diez días en el Instituto Fleming, donde estuvo acompañada por sus hijas, Sasha y Wanda. Su fallecimiento fue confirmado a través de la cuenta de X de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. “Expresamos nuestra profunda tristeza por el fallecimiento de la actriz y afiliada María Socas, que ha dejado una imborrable huella en el cine, el teatro y la televisión argentina. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento”, escribieron.

María Socas

El periodista Gustavo Méndez contó en X (antes Twitter) los motivos que llevaron al deceso de la artista. “Falleció la actriz María Socas a los 65 años. Hacía un tiempo venía luchando contra el cáncer. Excelsa actriz, gran persona. Abrazo fuerte para sus dos hijas Wanda y Sasha en este difícil momento”.

Según trascendió, un grupo de actrices, entre ellas Andrea Bonelli y Linda Peretz, acompañan a la familia en este difícil momento que les toca enfrentar con la muerte de María Socas.

A lo largo de sus 65 años, María construyó una excelente carrera destacada en el teatro, la televisión y el cine, logrando dejar una marca intachable en la cultura argentina e internacional. Participó en numerosas producciones que enamoraron al público, tanto local como extranjero.

María Socas

Entre sus trabajos más recordados están las películas The Warrior and the Sorceress (1985), Deathstalker II y Hollyoow Boulevard II (1990), en donde demostró su excelente versatilidad como actriz. La participación en estas producciones llevó a María Socas a tener un reconocimiento mucho más allá de las fronteras Argnetinas.

