La obra inmersiva SEX es más que solo teatro. Es una experiencia creada y dirigida por Jose Maria Muscari, que cuenta con coreografías de Mati Napp y la producción de Paola Luttini. En los últimos meses, el director anunció que habría cambios en el elenco. Muchos de ellos sorprendieron a los seguidores de la obra, pero hubo uno que revolucionará todo. Luca Martin, el hijo de Matías Martín y Nancy Dupláa, se suma a esta experiencia única.

Luca Martin y José María Muscari

Luca Martin, en SEX: ¿Cuál será su rol en la obra?

Luca Martin solo tiene 24 años, y ya es una personalidad de internet súper exitosa. El joven es panelista de Desayuno Americano y usa sus redes sociales para mostrar su día a día. El hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa logró acompañar a sus padres en el mundo del espectáculo y los medios de comunicación, desde un ámbito que le gusta. Sin embargo, en las últimas semanas, se terminó de confirmar que explorará su lado más íntimo y artístico. Luca será parte del nuevo elenco de SEX, la obra de Jose María Muscari.

Luca Martin

“Vi el show mucho antes de recibir la propuesta, fui solo y otra vez con amigos en momentos claves de mi vida. Es un lugar donde la sexualidad es libre y estoy orgulloso de sumarme a esta aventura”, describió el nuevo integrante del equipo. El joven es un gran fanático de la obra y, de esta manera, aseguró: “Es un espectáculo positivo, una experiencia que disfrutás todo el tiempo porque es una versión de un cabaret único y diferente”.

Luca Martin y Julieta Ortega

La convocatoria llegó cuando menos lo esperaba, y no fue algo difícil de aceptar. En conversaciones con su propio equipo, Luca reveló: “Jose me escribió y me dijo que le gustaba mi impronta, mi cara, la actitud y acá estamos enfocados para el verano. Es un show que me sedujo como espectador y luego de la propuesta verlo desde otra perspectiva y hablar con el elenco me ayudó a tomar la decision de sumarme".

Luca Martin

Según trascendió, el influencer aparecerá en el verano 2025. Desde el 9 de enero, la obra estará disponible en Gorritti Art Center, lugar donde Martín podrá explorar su sexualidad y lado más artístico. “Voy a hablar sobre mí, mi mirada y lo que vivo desde mi bisexualidad y la inseguridad sexual que es un poco es lo que vivo yo”, expresó. Además, compartirá escenario con importantes actores y actrices, como Diego Ramos, Julieta Ortega, Romina Ricci, Gloria Carrá, Silvina Escudero, Adabel Guerrero, Valeria Archimó, Martín Salwe, Cristian Sancho y Celeste Muriega.

Luca Martin, Diego Ramos y Julieta Ortega

Su nueva propuesta laboral emocionó a todos sus seguidores y promete una gran nueva experiencia en SEX. Sin embargo, lo que más intrigó a todos fue la opinión de sus papás, Matías Martín y Nancy Dupláa. Por eso, y para eliminar las dudas, Luca remarcó: “Mis papás están muy felices con la noticia de que me sumo al show, me acompañan en las decisiones que tomo y me preguntan sobre mi rol en SEX. Mi mamá está muy contenta porque voy a trabajar con Diego y Julieta, amigos de ella desde siempre”.

