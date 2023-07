Cachi Telesco fue contratada por Disney para formar parte de la versión nacional de High School Musical pero la difusión de un video privado la dejó sin trabajo.

En ese momento, donde las redes sociales recién aparecían y la proliferación de material de este tipo no era común, Cachi Telesco fue víctima no sólo del abuso a su vida privada, sino foco del asedio mediático.

Ahora, la actriz apareció en su cuenta de Instagram para hacer un fuerte descargo y apuntó contra Maju Lozano quien, según su testimonio, le hizo bullying mientras ella padecía las consecuencias de la difusión.

Qué dijo Chachi Telesco de Maju Lozano

Mediante historias, Cachi Telesco apuntó directamente contra Maju con una serie de placas al respecto.

“Me fumé hasta hoy tu cinismo. No tengo palabras para tu cinismo no sé cómo te podés llamar ‘mujer’. Me tuve que bancar el bullying asqueroso y machista de Maju Lozano”, dijo de manera directa.

El descargo de Chachi Telesco contra Maju Lozano

“Todos los pelotudos y pelotudas de los medios, incluyendo a personas que se hacen las deconstruidas hoy, como Maju Lozano, que me hicieron bullying. No nos la esperábamos de la deconstruida Maju Lozano, ¿no? Me tuve que bancar durante seis meses este asedio de los medios, que manejan la opinión pública", apuntó.

El mensaje de Chachi Telesco se da en el contexto de la media sanción en diputados de la Ley Olimpia, que busca penalizar la violencia de género en entornos digitales.