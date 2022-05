Después de las polémicas declaraciones de Romina Gaetani, Maju Lozano reveló cómo fue el incómodo episodio que vivió con Facundo Arana tiempo atrás.

El enojo del actor con la conductora comenzó cuando le hizo una entrevista radial a su ex pareja, Isabel Macedo. En ese momento, la actual esposa de Juan Manuel Urtubey contó cómo se tomó la noticia de la paternidad de su ex y su relación con María Susini.

Al parecer, Facundo Arana increpó a Maju cinco años después de esa nota, cuando estaba saliendo al aire en el ciclo radial Lalo por hecho en La 100 porque no le había gustado lo que hablaron en ese momento. "Me dijo lo mismo que a Romina: Si fueras varón te cag… a trompadas", contó Lozano en su programa Todas las tardes sobre aquel episodio.

"Él lo que me decía es que me había cag... en su familia. Habían pasado cinco años y no me acordaba de qué habíamos hablado con Isabel Macedo", añadió la conductora.

Maju Lozano relató cómo fue su cruce con Facundo Arana

"Se puso de un modo enloquecedor, se paró y me siguió gritando, y tanta violencia hubo en ese momento que lo primero que atino es a pararme y protegerme. Me fui del otro lado de la mesa", añadió.

Luego, reveló las actitudes violentas de Facundo Arana en ese momento. "La pasé mal, no tuve un respaldo. Nadie lo paró, porque además todo el mundo se sorprendió. Fue muy agresivo de golpe, extraño. Porque además, el había preparado lo que fue a hacer", tiró.

Facundo Arana se enojó con Maju Lozano después de una entrevista con Isabel Macedo.

Qué dijo Facundo Arana sobre las declaraciones en su contra

En medio de este escándalo, Facundo Arana dio su versión de los hechos sobre el enfrentamiento con Romina Gaetani en diálogo con Luli Fernández. Aunque no dio una entrevista, el actor mantuvo un fluido diálogo por WhatsApp con la panelista de Socios del espectáculo.

"Ya puse el tema en manos de mis abogados, y todas las comunicaciones que voy a dar serán a través de ellos. Difícilmente me van a ver dando una nota o hablando públicamente acerca de esto", dijo el actor.

Facundo Arana también respondió a las declaraciones de Romina Gaetani.

"Los que son importantes son mi mujer y mis hijas, que ya son grandes y entienden todo de lo que se habla en los medios. Entonces lo que quiero hacer es protegerlas y cuidarlas a ellas", cerró.