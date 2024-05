Inés Palombo, la actriz argentina de 38 años, se encontraba viajando por el mundo con su hijo Feli de tan solo 2 años, y su pareja Nicolás Ugarte y fueron víctimas de un accidente vial al ser chocados por detrás por un auto que iba a casi 100km/h.

La familia se encontraba realizando una vuelta al mundo, que compartieron por redes sociales. Su objetivo era conocer 19 ciudades en 40 días, pero todo tomo un giro drástico en las últimas horas.

Que sucedió en durante el accidente

Inés Palombo se encontraba sentada en la parte de atrás del auto junto a su hijo Feli, yendo hacia Abu Dhabi por autopista, “Grité y por instinto me tiré a proteger a Feli”, relató la actriz a través de un posteo en Instagram, “ Y desde ahí no me acuerdo de nada porque me desmayé.”.

Ines Palombo sufrió un accidente cuando estaba de viaje.

En este Reel que publico Inés se pueden observar algunas imágenes del choque y de ellos en el hospital.

El auto que los choco se dirigía a un poco menos de 100 km/h y provoco que ambos vehículos pierdan el control, haciendo que uno de algunos trompos y el otro vuelque.

Si bien sufrieron algunas lesiones como costillas rotas, algunos dolores y permanecer internados durante 24 hs no fue nada tan grave como lo menciona Inés en su post. “Agradezco a la vida que solo fue eso, lesiones que duelen pero se curan.”

Y aunque se perdieron realizar algunas actividades a causa del choque, a Inés Palombo y a su familia todavía les quedan destinos por visitar.

L.V