La reflexión de la China Suárez tras tomarse un descanso: "Ya estoy recargada"

Eugenia 'China' Suárez es una de las artistas argentinas que utiliza constantemente sus redes sociales. La actriz muestra sus trabajos, su vida personal, los momentos de disfrute, el día a día con sus hijos, entre otras cosas.

La China Suárez junto a sus hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña

Luego de unos días intensos, la China decidió tomarse un descanso de las redes sociales. Recordemos que estuvo con el fin de un nuevo proyecto actoral, hace unos días la actriz contó en sus redes que estaba transitando los últimos días de rodaje. Además sacó música nueva junto a L-Gante y festejó los cumpleaños de sus hijos, Rufina y Amancio.

Después de compartir todo lo que fue el cumpleaños de Rufina y el festejo íntimo, en su casa, del cumpleaños de Amancio, la China aprovechó la oportunidad, antes del comienzo de sus vacaciones, de no subir nada en su Instagram por unos días, los que ella sintió necesarios.

A veces las redes sociales y los comentarios de amor u odio atosigan a los famosos y muchos realizan este método de 'desintoxicación' del internet.

La China Suárez compartió su primera historia después de no aparecer unos días por su Instagram. La actriz decidió escribir una reflexión y compartirla con sus seguidores.

"Cuanto necesitaba estos días de descanso físico y mental. Me niego a que el ritmo de la vida me apure y me obligue a hacer planes constantemente y cumplir con lo que a todos les parece 'normal'. Ya estoy recargada", confesó la actriz a través de una historia en su Instagram.

Aunque se tomó unos días, la China en el día de ayer publicó un posteo con fotos de ella donde también escribió unas lindas palabras que podrían ser parte de su reflexión. "Merezco. Acepto. Recibo. Falta poco para estar en mi elemento", escribió la actriz.

