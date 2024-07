L-Gante rompió el silencio y reveló si tendría un romance con la China Suárez

Elian Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, visitó a Jey Mammón en “Las tardes de Jey”. El cantante de cumbia 420 reveló si tendría un romance con la China Suárez tras su colaboración en la canción "Llora como un arrepentido".

La actriz sorprendió al anunciar en sus redes sociales que lanzaría una canción con el músico, y el tema terminó siendo todo un éxito. Tras la colaboración, la ex "Casi ángeles" aseguró que Elian Valenzuela es “muy copado y respetuoso”, y ambos mantienen un buen vínculo.

L-Gante rompió el silencio sobre su relación con La China Suárez

En este contexto, el conductor le preguntó si grabar con la China Suárez fue una provocación para Wanda Nara. “Grabaste con la China... Si la estrategia no fue tuya, es de alguien. Parece ciencia ficción”, lanzó picante Jey Mammón. “Parece estrategia, ciencia ficción, pero de mi parte jamás hice marketing para nada ni para sacar un tema”, respondió L-Gante.

Luego, el conductor fue directo e indagó: “A ver, no seamos ingenuos. Grabaste con la China. ¿Con ella no pasó nada?”. Frente a la consulta, L-Gante fue tajante y aseguró: “No, no. En ese sentido, tuvimos solo música”.

Por último, Jey Mammón retrucó la apuesta y le preguntó si tendría un romance con la China Suárez. “Por ahora tengo el pensamiento que no”, respondió el músico sorprendiendo a todos. “¿Tienes alguna en la mira?”, preguntó el humorista. “Sí, siempre”, cerró fiel a su estilo L-Gante.