Regina, la hija de Soledad Pastorutti que canta como su mamá y sueña con seguir sus pasos

Soledad Pastorutti es una de las voces más importantes del país. Desde sus comienzos, pisó fuerte en el escenario y su impronta se mantuvo a lo largo de casi 30 años de carrera. Con ese curriculum, era lógico pensar que alguna de sus dos hijas tuviese, al menos, entusiasmo por seguir sus pasos, algo que se puede ver reflejado en la más pequeña de ellas, Regina.

Regina, la hija de Soledad Pastorutti, quiere seguir a su madre

Regina Audoglio nació en febrero del 2013 y no suele tener muchas apariciones en las redes sociales. De hecho, una de las premisas que intenta mantener Soledad en la crianza de sus hijas, es que puedan crecer lejos de la exposición masiva y de ese mundillo digital, al menos en lo que respecta al ojo público. Una decisión que les ha permitido crecer tranquilas en su Arequito natal, sin el ritmo de los medios y las cámaras.

Claro que eso no quita que sean hijas de la mismísima Soledad Pastorutti, lo que lleva a que las pocas apariciones que han tenido llamen poderosamente la atención. Un ejemplo de esto es lo que sucedió este mismo año, cuando la Sole le dedicó una emotiva publicación por su cumpleaños. ““¡Feliz cumpleaños, mi amor! Está creciendo la más chiquita de la casa y yo que quiero detener el tiempo… pero no puedo (…) ¡Te deseo lo mejor de este mundo y más allá! ¡Soy muy feliz acompañándote cada día y espero verte siempre sonriendo, libre y fuerte! Te amo con el alma”, escribió en ese momento.

La publicación de Soledad Pastorutti por el cumpleaños de su hija.

Antes de eso, en 2022, llegó el instante que dejaría claro que Regina tiene el talento y las ganas necesarias para seguir el camino de su madre. Fue en La Peña de Morfi cuando La Sole, habitual en ese programa, dio a conocer las facultades de su hija y habló de la manera en la que intenta ayudarla a vencer algunas barreras.

Una vez que la intérprete terminó su presentación, le preguntaron si había "traído" a Regina y si quería pasar delante de cámaras. La madre decidió que todo quedara en manos de la niña, que tras algunas indecisiones finalmente terminó dando un paso al frente, visiblemente tímida, para saludar a los conductores e irse por dónde había venido.

Ante esta situación, le dijeron a Soledad que era normal que estuviese cohibida, ya que no era tan sencillo pararse en un estudio. Fue entonces que ella explicó: “Ella tiene una veta artística. Toca el piano, canta y todo y yo le digo que hay que empezar a romper con la barrera de la vergüenza y del ‘yo esto no’, porque hay gente que cree que este laburo es facilísimo, que vos podés decidir qué hacer y qué no, y en realidad no siempre es así. Uno lo tiene que trabajar todo el tiempo”.

Tras esas primeras palabras, la cantante hizo una comparación entre ella misma y su hija. “A la edad de Regina yo ya andaba por todos los escenarios del país cantando”, dijo, para después agregar que la niña “disfruta mucho más que Antonia”, su hermana, cuando la acompaña a los conciertos.

Si bien es difícil encontrar vídeos en los que se pueda ver a Regina cantando, algo que se deduce por la manera en la que Soledad y Jeremías, su esposo, manejan la privacidad de sus hijas, hace unos dos años se la pudo ver en el escenario. En el cierre de unos los conciertos de su madre, la niña corrió a abrazarla y se atrevió a entonar una frasecita de uno de sus temas más conocidos, aunque visiblemente nerviosa.

Regina Audoglio, la hija de Soledad Pastorutti.

Regina todavía tiene mucho camino por recorrer por lo pequeña que es, aunque las palabras de Soledad Pastorutti dejan claro que tiene interés en seguir sus pasos y dedicarse a la música. Habrá que ver, dentro de algunos años, cómo evoluciona su carrera y si finalmente se da esta situación.