La China Suárez y su novio Armando Mena Navareño parece que no atraviesa el mejor momento. Así lo revelaron el periodista Juan Etchegoyen y la panelista Estefanía Berardi. Los periodistas publicaron la foto del español, en un boliche de Madrid con amigos.

“El novio de la China Suárez, Armando Navareño, en un boliche español pasándola bárbaro”, escribió Juan Etchegoyen en su cuenta de Twitter. Con esta bomba, los seguidores del periodista de Radio Mitre, comenzaron a especular y a preguntar si se trataba de una crisis o un engaño.

Revelan crisis amorosa entre la China Suárez y su novio Armando Mena Navareño.

El presentador de MitreLive de Instagram, aseguró que habló con un amigo del novio de la China Suárez y agregó que tiene toda la información y pronto la dará a conocer. “Tengo la data de la semana. Hablé con el mejor amigo de Armando”, comentó el periodista.

“La verdad que es sensible la información. Me están bombardeando con mensajes para que cuente. Pero no, mañana a las 5 cuento, por MitreLive” y añadió, “Lo único que les voy a decir, es que me parece que la información que tengo para contar no le va a gustar nada a los fans de la China. Nada más eso voy a decir, es la realidad, es lo que tengo que decir”, adelantó Juan Etchegoyen.

Estefanía Berardi, según una publicación de TeleShow, avisó que la China Suárez borró las fotos que tenía en sus redes sociales con Armando.

El novio de la China Suárez avisó que se iba a alejar de las redes sociales

Luego de haber pasado con la China Suárez su cumpleaños número 30, acá en Buenos Aires, el español regresó a su país y anunció unos días después, que se tomaría un descansó por cuestiones laborales, pues necesita entregar un trabajo.

"Tengo 40 días para sacar adelante varios proyectos (Un descanso de IG me viene fatén). El 7 de mayo es esa fecha. (Centrado en eso quiero estar). ¡Hasta entonces!”, dijo el novio de la actriz, antes de cerrar la cuenta.

Ahora los rumores de crisis entre la China Suárez y Armando Mena Navereño toman fuerza, luego de que haya sido visto con amigos en un boliche de Madrid, cuando había dicho que se centraría en sus proyectos.