Instagram

Jorge Rial tuvo un 2021 pasado por una fuerte crisis laboral. Su salida de Intrusos, su fracaso con TV Nostra y finalmente su renuncia a América TV. Este 2022 su trabajo se tornó estable en el grupo Indalo, pero cuando estaba a puertas de volver a la TV, una nueva crisis golpeó su vida, solo que esta es en el plano sentimental y que involucra a otras personas.

Ante el estallido de la separación con su esposa Romina Pereiro, sumado el supuesto romance que tendría con la periodista Alejandra Quevedo, que Yanina Latorre publicó, hizo que Jorge Rial volviera a estar en boca de todos.

Revelan detalles de la interna del divorcio entre Jorge Rial y Romina Pereiro.

El abogado Mauricio D' Alessandro habló en detalles con “Intrusos” y reveló detalles del proceso de separación entre el periodista y Romina. Para comenzar, el letrado aclaró que no hay una causa o una demanda por ninguna de las dos partes y desmintió que una de las razones de la separación, tenga que ver con “adulterio”.

Mauricio D' Alessandro es esposo de la también abogada Mariana Gallego, quien presta sus servicios profesionales a su amiga Romina Pereiro. Este vínculo lo dejó claro el profesional en derecho antes de dar su opinión al respecto. “Mariana es su abogada; pero no recibió ningún mensaje para hacer ningún expediente. Romina no le dio ninguna instrucción sobre el divorcio”, acotó.

Revelan detalles de la interna del divorcio entre Jorge Rial y Romina Pereiro.

En conversación con D' Alessandro, Flor de la V agregó: “Rial dejó la puerta abierta para un regreso con Romina, a lo que Mauricio respondió: “Un divorcio como este, es un divorcio muy fácil. ¿Por qué? porque lo único que habría que preservar ahí, es la relación de padre afín que tiene Jorge con las hijas de Romina, del otro matrimonio. Un divorcio de éstos se resuelve en segundos.

El abogado remarcó que esta separación no está trazada por el conflicto de intereses económicos, por lo que un arreglo podría llegar en cualquier momento y sin mucho papeleo de por medio.

Revelan detalles de la interna del divorcio entre Jorge Rial y Romina Pereiro.

“Es un trámite muy fácil donde no va a haber sangre. La sangre generalmente se produce por el dinero. Siempre. En los divorcios”. Marcela Tauro agregó que no cree que entre Romina y Rial fuera a haber sangre, y Mauricio respondió que de haberla, ya habría aparecido de alguna de las dos partes, algún tipo de actividad judicial.

Según expresó D' Alessandro, la pareja atraviesa una fuerte crisis: “Yo lo que tengo de información, es que están en una crisis, y que la tratan de resolver. Está es la información que tengo y que no hay todavía ninguna demanda hecha, sí que la van a resolver cómo pueda (la crisis) dentro de la posibilidad de hablarlo y discutirlo. No sé si para arreglar o para definitivamente separarse. No hay un avance judicial como se plantea”.

Revelan detalles de la interna del divorcio entre Jorge Rial y Romina Pereiro.

Mauricio D' Alessandro aseguró que Jorge Rial solo lleva menos viviendo solo

Respecto a los dichos que se publicaron, que Rial estaba separado desde octubre y que desde entonces había dejado de vivir físicamente en la casa de Belgrano, el letrado aseguró que no era cierto. “Jorge no vivía en la casa de Belgrano hacía un mes o 20 días, creo que eso es público, que él mismo lo dijo”.

D' Alessandro respaldó lo que Jorge Rial dijo esta semana acerca de su constante comunicación con Romina. “Se veían y se ven habitualmente. Eso lo mantienen, tienen diálogo, eso lo sé, pero no vivían juntos”.