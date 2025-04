Una de las celebridades que más se la juega en la moda es Nicole Neumann. La modelo no duda en demostrar el amor que le tiene al mundo fashionista, y, por eso, le gusta explorar diseños originales que la acompañen en sus trabajos en la televisión argentina. Trajes con estampas, botas 3D y vestidos de brillos son solo algunos de los ejemplos de looks que ella elige para los eventos más importantes. En las últimas horas, lució un total white que enamoró a todos y se destacó por los brillos confeccionados a mano.

Nicole Neumann

El elegante look total white de brillos de Nicole Neumann

Nicole Neumann se presenta en diferentes eventos importantes o en su trabajo para Los 8 escalones, y luce originales looks que enamoran a todos sus seguidores. En cada uno de sus outfits, marca una tendencia diferente para la temporada y destaca por su estilo único. En cada ocasión, elige la elegancia y los colores para demostrar que pueden combinarse sin problema. Sin embargo, también le da un espacio a los diseños menos vistos por la mayoría pero que terminan enamorando a todos.

El look de piedras total white de Nicole Neumann

Por eso, la modelo se vuelve tendencia en redes sociales al jugar con la originalidad de las prendas que usa. En las últimas semanas, llamó la atención con trajes sastreros de estampados llamativos, y por el uso de unas botas con flores 3D. Pero nada se compara con el look que lució en el último programa de Los 8 escalones. El mismo tenía el pantalón de corte más elegido para el invierno, pero se volvía elegante por los accesorios confeccionados a mano que brillaban por sobre todo.

El look de piedras total white de Nicole Neumann

Nicole Neumann eligió un total white, combinado por remera y jean. La parte superior se trataba de un diseño manga larga, con aros dorado que sostenían el estilo asimétrico y los recortes sutiles. El mismo lo matcheó con un denim recto, bordado con perlas y pedrería con apliques brillantes en patrón geométrico. Finalmente, cerró el atuendo con unos tacos de brillos, que continúan con los colores elegantes dorados y plateados, pero que no roban la atención de la parte inferior.

El look de piedras total white de Nicole Neumann

Los seguidores de Nicole Neumann no dudaron en halagarle su gusto por la pedrería y los diseños originales. La modelo marcó, nuevamente, la necesidad de los brillos en sus looks, como uno de sus accesorios favoritos. Sin embargo, no perdió la elegancia y el lujo que la caracteriza, ya que eligió el blanco como color primordial. De esta manera, volvió a remarcar que es una influencia importante en el mundo fashionista, y que entiende cuáles son las mejores tendencias de la moda para mantener la comodidad y seguir elevando el estilo personal.

A.E