Fernando Burlando se sentó a la mesa de La Noche de Mirtha en El Trece para un encuentro que combinó anécdotas profesionales y confesiones personales. Invitado estelar del programa emitido este 30 de marzo, el abogado no escapó al interrogatorio de Mirtha Legrand, quien lo llevó a hablar de su relación de más de una década con Barby Franco, madre de su hija Sarah Burlando. Entre risas y revelaciones, el letrado explicó por qué, pese a una propuesta de matrimonio, aún no ha dado el “sí” legal con la modelo, dejando a los televidentes con una mezcla de curiosidad y empatía.

Mirtha Legrand descolocó a Fernando Burlando al preguntarle por qué no se casaba con Barby Franco

La conversación tomó un giro personal cuando Mirtha Legrand, con su habitual agudeza, comentó: “Cómo le costó casarse a usted...”. “No me casé”, respondió Burlando sin titubear, sorprendiendo a la conductora. “Ah, ¿nunca? Pensé que sí”, replicó ella, y él aclaró que solo llegó a pedirle matrimonio a Barby Franco, pero la boda nunca se concretó.

La diva, siempre incisiva, no dejó el tema ahí y preguntó: “¿Y por qué no se casa, teniendo una hija?”. Con una sonrisa, Fernando Burlando esquivó la presión: “Yo les podría preguntar a todos ustedes lo mismo”, antes de sincerarse: “Quiero estar casado no solamente por amor sino para ordenar un poco la vida. Vivimos muy aceleradamente, en una montaña rusa".

La historia de amor entre Burlando y Franco comenzó en 2012, cuando se cruzaron en un programa de Guido Kaczka. Ella era azafata; él, un invitado acompañado por sus hijas. Más de diez años después, comparten una familia con Sarah, su hija, y una vida que, según el abogado, no deja mucho espacio para pausas. En ese contexto, su deseo de formalizar la unión suena más como un anhelo práctico que como una urgencia romántica, aunque el cariño entre ambos es evidente.

Barby Franco, Sarah Burlando y Fernando Burlando

Barby Franco, por su parte, ha sido abierta sobre su pasado y su relación con Fernando Burlando. Criada en la Villa 21-24 de Barracas, la modelo ha revelado en redes sociales cómo enfrentó discriminación en los inicios de su carrera por su origen humilde. En una dinámica de preguntas en Instagram, un seguidor le consultó si había sido juzgada por ello en el ambiente artístico, y ella respondió con franqueza: “Al principio sí. Muchos. Después por ser mujer ‘de’, me chupaban las medias”, aludiendo a cómo su vínculo con letrado cambió las percepciones. Su historia, desde sus días como azafata hasta su rol como madre y figura pública, añade una capa de profundidad a la pareja que sigue captando titulares.

