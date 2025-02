Revelan las fotos y chats de la nueva novia de 25 años de Roberto García Moritán

El escándalo estalló en LAM cuando revelaron fotos y chats exclusivos de Roberto García Moritán con una joven de 25 años. La mujer, identificada como Inés, aseguró haber tenido algo con el empresario y exmarido de Pampita, aunque minimizó la relación.

Sin embargo, lo que más llamo la atención fue que, según el panelista Pepe Ochoa, la joven habría pedido 30 mil dólares para dar una entrevista y contar detalles de su vínculo con el político.

Roberto García Moritán

Los explosivos chats de Roberto García Moritán e Inés, la joven de 25 años

Pepe Ochoa fue el encargado de destapar la historia en el programa conducido por Ángel de Brito. Según relató, llegó a la joven porque alguien los vio juntos saliendo de la casa del empresario. Al principio, ella negó cualquier relación, pero luego envió un mensaje admitiendo que había tenido algo con él: “Agradecería si no levantan información sobre Moritán. Mi nombre es Inés. Fue una situación irrelevante nada más, tuvimos algo, pero no sucedió nada más. Lo que me gustaría saber es ¿Cómo se filtró la info?”.

En otro chat, la joven habría expresado su preocupación por la exposición mediática: “¿Hay posibilidad de que no suban nada al programa? No me gustaría estar involucrado por mi trabajo”.

Pero lo más importante fue cuando, según Ochoa, la joven mencionó que estaría dispuesta a hablar a cambio de una suma importante de dinero: “Por treinta verdes (30 mil dólares) estaba en el canal y les contaba todo. Y lo que no se animan a contar las otras”.

¿Quién es la joven que habría conquistado a Moritán?

En el programa, además de mostrar los chats, también exhibieron imágenes de la mujer. Según la información brindada, tiene 25 años, es madre y trabaja en una concesionaria de autos. Al parecer, la conexión con Moritán habría comenzado a través de Instagram, donde el político la “chamuyó” hasta concretar el encuentro.

Roberto García Moritán

Por otro lado, en LAM aseguraron que los mensajes entre ellos no solo eran molosos, sino también bastantes fogosos, lo que dejó en evidencia la cercanía entre ambos.

Hasta el momento, Roberto García Moritán no se ha pronunciado sobre el escándalo. Sin embargo, las especulaciones crecen y muchos se preguntan cómo reaccionará Pampita, quien siempre se ha mantenido alejada de las polémicas.

N.L