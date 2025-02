Anita García Moritán lució el traje de baño estilo princesa y se llevó todos los halagos

Ana García Moritán está disfrutando de unas divertidas vacaciones en Miami, junto a su mamá y mejor amiga, Pampita. Ambas no solo comparten el amor entre ellas y los halagos de sus seguidores, sino que la pequeña niña aprendió de la modelo y comenzó a ser una mini influencer de la moda. En varios posteos, destaca sus mejores looks y sonríe frente a las cámaras. Por eso, los seguidores destacaron el último look del verano que lució para la playa.

El traje de baño estilo princesa de Anita García Moritán

Durante las últimas semanas, Pampita realizó unas inéditas vacaciones junto a sus hijos: Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña, y Ana García Moritán. Primero, disfrutaron de los parques temáticos de Orlando, donde subieron a toda clase de atracciones de Disney. Sin embargo, luego, prefirieron relajarse en las playas de Miami. Allí, la modelo se reencontró con Martín Pepa y pasó una tarde espectacular con toda su familia y su nueva pareja.

Tras el esperado reencuentro, Carolina Ardohaín compartió inéditas imágenes de sus hijos en la playa. Mientras Benicio y Beltrán jugaban en la arena, Ana García Moritán disfrutaba de unas facturas y posaba frente a la cámara de su mamá. Fue allí donde lució el hermoso traje de baño que sus seguidores no dudaron en destacar y halagar. Frente al mar, en la mesa individual, junto a sus hermanitos, la mini influencer se consagró como amante de la moda.

Anita lució un traje de baño enterizo, de un color celeste princesa, que combinaban con sus ojos. El mismo tenía un dibujo triangular de brillos plateados, que terminaba con un detalle en tela del mismo color. Finalmente, tenía como mangas cortas bolados de corte real. El look decidió cerrarlo con un rodete para que pueda disfrutar del día, sin que las altas temperaturas la molestes. Tanto los seguidores de Pampita como de Anita, destacaron la elegancia de la niña y el buen gusto en moda.

Anita García Moritán se volvió una mini influencer de la moda, gracias a los conocimientos de su mamá y a que le permiten explorar sus gustos. Mientras la niña y Pampita disfrutan de la playa, Roberto García Moritán también se encuentra recorriendo las calles de Miami. Sin embargo, el político fue visto con una modelo venezolana, con quien ahora hay rumores de un nuevo romance. Sin embargo, ambos padres se reencuentran de vez en cuanto, para poder pasar tiempo con su princesita.

