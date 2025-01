El 2025 arrancó con tensiones para Wanda Nara, quien enfrenta una serie de conflictos legales tras sus explosivas declaraciones en el programa de LAM. A las demandas anunciadas por figuras como la China Suárez y Yanina Latorre, ahora se suma el panelista Pepe Ochoa, quien confirmó que tomará acciones legales por injurias luego de ser acusado por la empresaria de ser “ensobrado”.

Pepe Ochoa no se queda callado y demanda a Wanda Nara

“Me comuniqué con mi abogado Mauricio D’Alessandro y voy a iniciar acciones legales porque, obviamente, esta situación tuvo eco en todos los portales y programas de televisión durante todo el día”, aseguró Ochoa, visiblemente enojado durante una entrevista,

El panelista expresó su indignación y destacó la importancia de preservar su integridad profesional. “Me parece que mi honor y mi credibilidad están en juego. Yo hago este trabajo con el máximo respeto que se merece. Es un oficio que estoy aprendiendo, pero a mí no me van a tratar de ensobrado ni hoy ni nunca”, afirmó con firmeza.

Ochoa también dijo que no permitirá que esta situación pase desapercibida. “En estas cosas sí voy a poner un parate. Quiero que Wanda demuestre todo lo que dijo en la justicia”, agregó, subrayando su decisión de recurrir al ámbito legal para defenderse de las acusaciones.

Finalmente, el panelista cerró con una reflexión tajante: “Todo lo demás lo entiendo, me río de las chicanas porque sé que son parte del juego. Pero que me traten de ensobrado, no. Ni siquiera estoy sacando tajada de todo esto. Me parece que intenta instalar eso de manera maliciosa, como hace con todo”.

Con estas declaraciones, Pepe Ochoa se suma a las crecientes lista de figuras públicas que enfrenta a Wanda Nara en la justicia. Todo indica que este será un año lleno de batallas ñegales para la mediática empresaria.

