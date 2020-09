Revelan más detalles del romance entre Jimena Barón y Tucu López

El romance entre Jimena Barón y "Tucu" López generó una verdadera sorpresa. Cuando todos pensaban que "La Cobra" había regresado con Mauro Caiazza, aparecieron imágenes de los tortolitos por las calles de Villa Urquiza.

Aunque los protagonistas se llamaron a silencio, fue Noelia Marzol quien mandó al frente a su compañero de Sex. La actriz se refirió a estos rumores y aportó detalles.

“Yo no quiero pecar porque por ahí uno habla de otro y por ahí mete la pata. No sé si están de novios formalmente. En un par de escenas me ha pasado que el Tucu llega sobre la hora, muy cansado y desconcentrado”, dijo la bailarina en Cortá por Lozano.

Luego agregó: “Está desconcentrado. Y por ahí sale medio desaliñado, viste cuando decís ‘escuchame una cosa ¿qué estuviste haciendo hace dos minutos?’ Ahí hubo algo”.