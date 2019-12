El angustiante relato de Ricardo Piñeiro sobre su adicción al alcohol

En los 90, Ricardo Piñeyro descubrió a las modelos más conocidas de la Argentina entre las que se encuentran Valeria Mazza, Pampita, Lara Bernasconi, Ingrid Grudke, Analía Maiorana, Paula Colombini, Carolina Peleritti y Dolores Barreiro entre muchísimas otras. Pero el tiempo pasó y de la noche a la mañana, Ricardo desapareció de los medios y dejó de ser el gan Dandy de la noche.

En una entrevista reciente con "La Nación", el ex manager cuenta qué fue de su vida en estos años: "En 2011 festejamos los 30 años de mi agencia pero, poco después, sufrí el peor golpe. Delegué la parte contable en dos personas de mi máxima confianza pero ellos especularon con mi pasión por el trabajo y un día, no hubo más plata para pagarle a nadie".

"No sabía qué decirle a las modelos. Me retiré al campo... fue un cachetazo, lo viví con muchísima tristeza y angustia", admitió. En ese tiempo, cayó en un profundo pozo depresivo y se relacionó peligrosamente con el alcohol. "No tengo problema en contarlo. Tomaba mucho en casa, solo. Las cosas se pusieron serias hasta que fui a Alcohólicos Anónimos".

En su experiencia, asegura que tuvo que asumir el compromiso de "no dañarse más" para poder seguir adelante. "Puse fe y voluntad. El alcohol realmente no tenía nada que ver conmigo. Desde hace tres años que no tomo ni una sola gota", aseguró.

Hoy afirma que quiere volver a la industria, potenciando a las modelos o simplemente ayudando a las mujeres para que se gusten un poco más. También confiesa que hoy en día se dedica a la fotografía de animales.