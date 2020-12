Ricky Martin habló sobre la crisis que sufrió en cuarentena

Ricky Martin fue uno de los pocos artistas que se atrevió a hablar con seriedad y honestidad sobre los daños psicológicos y la crisis que vivió durante la cuarentena por el coronavirus. El cantante boricua vivió momentos de incertidumbre que escalaron muy alto y que al igual que muchas personas alrededor del globo lo llevaron a vivir momentos de depresión.

Ahora, el artista se expresó largo y tendido sobre el tema y reflexionó sobre su vida en los últimos meses. En una entrevista a Document Journal, aseguró: "El nivel de ansiedad fue enorme cuando escuché por primera vez: 'Vamos a cancelar la gira y sabe Dios si alguna vez volverás a la carretera'. Esto es lo único que he hecho desde que tenía 11 años...", comenzó.



El ídolo puertorriqueño de 48 años reveló que en ese momento decidió encerrarse en el estudio porque "era la única forma en la que podía liberar todo lo que estaba sintiendo". "Hablé con algunos compañeros. Todo estábamos igual: ansiosos, agobiados, tristes...", reconoció.

Sobre lo que lo animó a sobrellevar el duro momento, Ricky dijo que principalmente fue el "pensar desde una nueva perspectiva y crear cosas diferentes dentro de la música, esa ha sido mi medicina".

"Cuando mi prioridad era complacer a todos los que me rodeaban, me volvía loco. Cuando te cuidas a tí mismo no es ser egoísta, es autoestima", explicó luego Martin haciendo un balance de su vida.