Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini se fueron a vivir a Miami

Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini se instalaron en Miami con sus tres hijos, donde planean obtener la visa para radicarse, ya ambos podrían trabajar desde los Estados Unidos.

El empresario, dueño de la marca de embutidos que lleva su apellido, planea manejar sus empresas desde el país del norte. Por su parte, ella continuará trabajando de manera on-line para las redes con las firmas que la tienen como referente.

En un intercambio de preguntas con sus seguidores, cuando le preguntaron cómo resolvió el tema legal para instalarse en la península de La Florida, aseguró: “Cada caso es distinto. Yo me vine con una visa de trabajo, estoy contratada por una agencia de acá”.

Sorprendentemente el año pasado, Rocío hablo de su ausencia en los medios de comunicación y que estaba haciendo: "No volví porque no quiero, sé que cuesta entender que alguien no quiera estar en la tele, pero es así. La oferta para volver estuvo. La verdad que no me cerraba económicamente, en comparación con todo lo que estoy generando en casa con mis redes, que me rinde mucho más. Aparte era salir a exponerme en medio de la pandemia", había contado la modelo en julio de 2020.

Ahora, ya instalados desde principios de marzo la familia hizo oficial su decisión y debes en cuando ella deja espiar su casa. Eso sí, Rocío no quiso decir dónde vive exactamente, cuando le preguntaron por el barrio: “Nunca conté en qué barrio vivía en Buenos Aires, tampoco el de acá. Pero es muy lindo. Está rodeado de mucha naturaleza y fauna variada”. Y contó que va a subir una foto en la playa cuando pueda ir “porque está haciendo mucho frío”.

Recientemente la modelo publicó una foto en las paradisíacas playas junto a una frase que reza: "Dreams come true".