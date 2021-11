Después del fuerte descargo en La Academia, Rocío Marengo demostró que después de la tormenta llega la calma y compartió una foto con Eduardo Fort.

La bailarina subió una postal en sus redes sociales donde se ve junto al empresario en un ascensor. Esta postal aparece después de la fuerte crisis que sufrió la pareja cuando Rocío Marengo hizo un contundente descargo sobre su vínculo con el hermano de Eduardo Fort.

Rocío Marengo compartió la primera foto con Eduardo Fort después de la crisis. Foto: Chusmeteando.

Días atrás, Rocío Marengo habló de su situación actual. "Está todo bien, pasó la tormenta. Yo soy muy impulsiva, muy transparente y quizás no supe manejar mis emociones esa noche", dijo en Teleshow.

"Edu me ama y me demostró que, a pesar de todo lo que había pasado, me ama. Tuvimos una charla muy linda y estamos muy bien", agregó.

El fuerte mensaje de la hija de Edu Fort, ¿para Rocío Marengo?

A pesar de esta reconciliación, días atrás apareció un picante mensaje de Maca Fort, la hija mayor de Eduardo Fort que que podría estar dirigido a Rocío Marengo.

"Se imaginan estar en un lugar en el que nadie quiere verte, pero por miedo no quieren decir nada", dice Maca en su Insta Stories y agregó: "Qué asco".

