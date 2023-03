Rocío Oliva reveló que Diego Maradona le dio consejos para jugar al fútbol: “No era una persona machista con el deporte”

Luego del fallecimiento del que muchos consideran el mejor del mundo, Diego Armando Maradona, Rocío Oliva – una de las parejas más emblemáticas del futbolista - decidió adentrarse en el mundo del deporte, siguiendo los pasos del 10. Sin embargo, lo hizo desde un ámbito directivo y enfocado en el fútbol femenino.

La empresaria tiene la misión de promover el deporte en las más jóvenes y, para eso, está a cargo de distintas escuelitas. “Tengo tres academias de fútbol para nenas. Y, realmente, hay que estar. Empezamos ahora. Hay que renovar, estar detrás de la publicidad. Hacer muchas cosas. Ese es mi trabajo real”, explicó a Intrusos recientemente.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Oliva fue invitada a promover su proyecto para el programa televisivo EPA!, y dio detalles sobre la ayuda que recibió del mismísimo Diego Armando Maradona para mejorar su dominio con la pelota.

“En lo personal me incentivaba, le encantaba y me acompañaba. Me enseñaba a patear tiros libres por horas enteras. Cuando jugaba bien me decía que no jugaba bien del todo, era muy exigente. Me decía que no jugaba bien del todo, era muy exigente. Me decía que tenía que correr más”, reveló Rocío Oliva.

Rocío Oliva se presentará como candidata a presidenta de River.

Luego, agregó: “Me decía cómo patear. Con el tema del futbol no había ningún problema. No era una persona machista con el fútbol. Cuando vos amás el fútbol y te gusta, te gusta en todos los géneros. Vos querés que tu mujer, tu hija y tu hermana jueguen al fútbol, que sabés que les va a hacer feliz”.

El periodista Nico Magaldi le consultó a la expareja del Astro, que actualmente se prepara para lanzarse a la candidatura por la presidencia de River y hacer cambios positivos en el club en cuanto al fútbol femenino, sobre el género de los entrenadores: “En las academias tengo a mujeres y hombres. Hoy en los clubes hay un 80% hombres. Estoy jugando en Chacarita porque fue uno de los pocos clubes que nos abrió las puertas con mis compañeras”, cerró.

H.O