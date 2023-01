A dos años de la muerte de Diego Armando Maradona, Rocío Oliva contó cómo se lleva con el clan Maradona y a qué dedica su vida. La joven se convirtió en empresaria y sigue siendo una apasionada del futbol.

En conversación con Intrusos, Rocío Oliva comentó que fundó 3 academias de futbol femenino y es lo que más le roba el tiempo de su día a día. "Tengo tres academias de futbol para nenas. Y, realmente, hay que estar. Empezamos ahora Hay que renovar, estar detrás de la publicidad. Hacer muchas cosas. Ese es mi trabajo real", explicó la última novia estable de Diego Maradona.

El proyecto de Rocío Oliva en River Plate

Sabiendo que la particular pregunta iba a llegar, Oliva respondió calmada y honesta. "¿Tenés contacto con alguien del entorno de Diego?", escupió el periodista. Pero lejos de responder negativamente, Rocío aseguró que "No. Con las hermanas (Dalma y Giannina) hablo cada tanto. Nos saludamos en alguna fecha. Pero vernos, no" luego de tensos cruces con las hermanas Maradona apenas falleció la leyenda futbolística.

Rocío Oliva y Diego Maradona

Rocío Oliva confesó que sigue soltera y que hasta el momento Diego es el amor de su vida, pero no descarta las posibilidades de que aparezca otro hombre y le robe el puesto. "Diego fue el hombre más importante de mi vida, estuve con él desde que era muy chica. Con él aprendí muchísimo, la vida del amor. Fue con quien conviví", finalizó Oliva luego de recordar los 6 años de relación con Maradona.

Luego de 20 años juntos, Claudia Villafañe y Jorge Taiana terminaron su relación

Claudia Villafañe, empresaria, y Jorge Taiana, productor teatral, terminaron su relación luego de dos décadas juntos por decisión de ella. El productor no quiso dar detalles de la ruptura, pero se le escapó de que jamás conoció a las hijas más grandes de Diego Maradona. Ángel de Brito le estaba haciendo una entrevista a Dady Brieva cuando le preguntó por la relación de su amigo, Jorge, y la ex esposa del jugador de fútbol. Sin entrar en detalles Brieva confirmó la separación, cuando Jorge Taiana apareció detrás de cámara y Ángel de Brito aprovechó para preguntarle por las hijas más polémicas de Maradona. "¿Estás en vivo? Nunca las vi", respondió Jorge Taiana finalizando la conversación.

