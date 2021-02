Rodolfo Barili se emocionó y habló de su relación con Lara Piro: \"Yo no sabía que podía amar \"

Rodolfo Barili vive una hermosa relación con Lara Piro. Durante la cuarentena, apostaron a la convivencia y así afianzaron su amor. Tanto es así que en Navidad, el periodista le pidió casamiento. Ahora en una entrevista con Tomás Dente en Vino para vos, el referente de Telefe Noticias habló del amor y como vive esta faceta.

"Yo no sabía que podía amar de la manera a la que amo a Lara. Y como siempre le digo, una parte es mía y otra es de ella. Pero encontrarte a los 40 y pico en mi caso, ella es mucho más joven que yo, con alguien que te lo cambia todo. Yo lo llamo el amor de la adultez", comenzó diciendo Barili.

"Siempre hablo con mis amigos que existe el milagro de encontrar en esta edad, donde todos venimos chocados, venimos con los lastres, dos bepis, una separación...se puede encontrar el amor y que el tiempo se detenga. Encontrar el amor con casi las mismas cosas que sentías en la adolescencia, es muy loco", aseguró el compañero de Cristina Pérez.

A continuación, Dente lo sorprendió con un mensaje de Lara: "Qué te voy a decir que no te diga todos los días, que te amo inconmensurablemente, que sos el gran amor de mi vida, un gran compañero, contenedor, el mejor amante. Pero que te admiro fuertemente por lo profesional que sos, sos incorruptible, honesto, y no sabés de grietas; y sobre todo porque siempre sos la voz de los más débiles, eso me enorgullece enormemente".

"Pero lo que más me enamoró de vos, y lo sabés, es el papá que sos de Dante y Beni, el hijo agradecido de Antonia, el amigo entregado. No tengo palabras para agradecerte el amor sano que tenés con Lao (su hijo Ladislao), el rol que supiste ocupar sin invadir. Porque él tiene un papá re presente y vos supiste ocupar un rol distinto, me ayudaste a ser mejor mamá, a soltar la culpa", confesó la abogada sobre la familia que fueron creando ambos.

Y concluyó: "Te amo por siempre y para siempre. Gracias por devolverme el sueño de una familia. Te amo".