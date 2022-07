Rodrigo Lussich se emocionó y rompió el silencio sobre la paternidad: "No sé si seré capaz"

Lizzy Tagliani estuvo en "PH, Podemos Hablar" y fue ahí donde hizo público su anhelo de convertirse en madre. Desde "Socios del Espectáculo" fueron a buscar su palabra y luego de escucharla, Rodrigo Lussich reveló que se siente identificado con la actriz.

Sin temor a abrir su corazón en vivo Rodrigo Lussich expresó: "Cuando he pensado en la paternidad siempre ha sido con una pareja. Ustedes saben que yo terminé una relación de tres años con Juampi, hace poco, que es alguien a quien quiero enormemente, que es mi familia".

Rodrigo Lussich y Juampi, su expareja.

"Me moviliza escuchar a Lizzy. Me toca porque me parece un paso tan fundamental. Voy a cumplir 50 años y no sé si voy a poder, no sé si seré capaz. Lo trato, lo elaboro, lo llevo a terapia y no sé si seré capaz de dar ese paso y la admiro profundamente", confesó el periodista.

Sus compañeras de panel le preguntaron si era por miedo, a lo que el conductor aseguró: "Sí, por miedo". "¿Te sentís egoísta?", preguntó Karina Iavícoli. "Seguramente. Hay una actitud narcisista de mirarse el ombligo permanentemente. El día que tenés un hijo el ombligo tuyo sabés a dónde va a parar? a la quinta estratósfera", recpondió Lussich.

Rodrigo Lussich reveló su anhelo de convertirse en padre

Con total sinceridad, Rodrigo Lussich sentenció: "Siempre lo pensé como un proyecto en pareja. La relación que yo tenía con Juampi, era una relación que tenía muchos proyectos, inclusive el casamiento que no se concretó, bueno en fin...una serie de cosas que quedaron en el camino".

En referencia a la paternidad, el periodista analizó: "Capaz yo no fui capaz de ir por más, capaz es una limitación mía y a poder decir bueno '¿soy capaz de renunciar a estar tan pendiente de mi y de estar pendiente de otro?' creo que envidio a los que lo pueden hacer. En el caso de Lizzy me parece una cosa fantástica que en mi caso no tengo para nada tan resuelta y menos ahora que estoy solo de vuelta, imaginate".

Rodrigo Lussich.