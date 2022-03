Rodrigo Lussich se quebró al hablar de la polémica con Jorge Rial

Esta semana, tras el estreno de "Socios del espectáculo" en donde hablaron de la separación de Jorge Rial, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares vivieron momentos muy tensos con su excolega cuando salió a responderles.

El más afectado fue Pallares, ya que Rial aseguró que estaría manteniendo un romance secreto que estaba dispuesto a revelar, afectando al conductor que tiene esposa e hijos.

Tras este duro momento, Rodrigo Lussich habló en el ciclo radial, "Por si las moscas", donde habló sobre la actitud de Jorge. "Esta semana mi compañero fue víctima de una extorsión en un medio de comunicación. Eso es lo que no va más", comenzó.

"Lo que hizo Jorge Rial en su programa de radio fue un hecho extorsivo. Yo no estoy de acuerdo con la política de la cancelación, pero lo que sucedió fue gravísimo e imperdonable", continuó mostrándose verdaderamente ofuscado.



Luego, el conductor se mostró realmente muy afectado por lo ocurrido y casi quebrado disparó: "Lo que pasó fue muy doloroso. Con él tenía una muy buena relación... No esperaba semejante ataque artero, dolorosísimo, que no tiene lugar bajo ningún punto de vista. Fue premeditado. No había un motivo para semejante reacción. Había una intención de opacar nuestro debut. Me quiebro un poco porque me tiene muy movilizado".

Adrián Pallares hizo su descargo tras las acusaciones de Jorge Rial

"Me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira", dijo Rial en su ciclo de Radio 10. "Está bien que hablen de mi nuevo amor, que no existe. Yo voy a hablar del nuevo amor de Adrián Pallares, que hace tiempo lo tiene, no es nuevo, y es clandestino... Se encontraban a la vuelta del canal", siguió el conductor metiendo picante al asunto y generando una amenaza para su excolega.

Tras estos polémicos dichos, Adrián Pallares hizo su descargo y especialmente se enfocó en su familia, más allá de responder los dichos de Jorge Rial.

"Le quiero mandar un beso enorme a mi familia, a Cecilia (su esposa), a mis tres hijas, a Mía, Sol y a Emma, ayer hemos tenido un día complicado, movido, estamos todos bien, gracias a todos los que han llamado y se han preocupado, estamos bien y muy felices por el arranque de este programa que es lo más importante", dijo el conductor, descartando el mal momento.