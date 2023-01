Durante la temporada de verano, todas las miradas cayeron en Zaira Nara y Facundo Pieres luego de la confirmación de su romance en Punta de Este, luego de que meses atrás se especulará que estaban juntos desde hace tiempo.

Al mostrarse juntos en un exclusivo evento al principio de enero, con invitados selectos como Susana Giménez y Marcelo Tinelli, ya no se escondieron más y la pareja se empezó a mostrar más seguido de manera pública, como cuando fueron vistos en la playa o varias salidas en la noche esteña.

Zaira Nara y Facundo Pieres fueron vistos juntos y de la mano en la noche esteña

El periodista Juan Etchegoyen compartió información exclusiva sobre este romance, que confirmaría que no es sólo un amor de verano: “El romance del verano confirmado sin duda es el de Zaira Nara y Facundo Pieres aunque ellos no lo confirmen, hay fotos y todo. Hasta la semana pasada, te contamos que los vieron a los besos en un auto, bueno tengo algo más que decirles al respecto”.

Además, añadió un dato inesperado: “Hay datos para sumar a esta historia. Primero les cuento que Zaira se fue de Uruguay con sus hijos pero, en esa despedida de Punta, pasaron cosas. Me cuentan que los chicos (por Malaika y Viggo, hijos de Zaira), conocieron al flamante novio de su madre, presentación familiar a full”.

La salida romántica de Zaira Nara y Facundo Pieres en las playas de Punta del Este

Después, el periodista agregó sobre que Facundo Pieres habría presentado como novia oficial a su entorno más intimo a Zaira: “Y eso no es todo, también me contaban que Facundo a su entorno más cercano de amigos ya presenta a Zaira como su novia. Él estaría re enamorado y Zaira también, lo que me aseguran personas cercanas a la pareja es que están a full, conociéndose cómo hasta ahora no habían podido”.