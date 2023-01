Zaira Nara y Facundo Pieres fueron vistos juntos y de la mano en la noche esteña

Semanas atrás, salió a la luz el romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres y poco a poco la pareja se anima a mostrarse públicamente. El 3 de enero almorzaron juntos en un reconocido restaurante de Punta del Este y la noche del miércoles 11 del corriente mes, disfrutaron juntos de la noche esteña.

Zaira Nara y Facundo Pieres cenaron en St Tropez del Enjoy que tiene una cava con más de 1500 etiquetas de vino y es el más exclusivo del hotel. Llegaron de la mano alrededor de las 23hs y recorrieron todo el lugar juntos.

Zaira Nara y Facundo Pieres.

Los tortolitos empezaron a compartir momentos juntos sin esconderse en Punta del Este, por lo que es probable que cuando vuelvan a Argentina lo hagan también en el país. Cabe destacar que la modelo está en Uruguay sin sus hijos que actualmente están con su papá.

Zaira Nara y Facundo Pieres.

Zaira Nara rompió el silencio sobre su relación con Facundo Pieres

En un diálogo con Socios del Espectáculo se refirió a qué está pasando por el mejor momento de su vida: "No tengo idea de lo que se dice… no hablo del pasado, ni del presente ni del futuro. Dejénme vivir, basta. Estoy transitando un momento de mi vida especial, estoy tranquila después de un año lleno de cambios, me tomo todo paso a paso".

Luego, explicó sobre las imágenes en la playa con Facundo Pieres: "Me fui a tomar mate a la playa más alejada del planeta y aparecieron… La verdad es que tengo un radar para detectar a los fotógrafos y quizás suena como una pavada pero siento lo mismo que cuando te entran a robar… ósea, entiendo que es el laburo y me pasa incluso que los fotógrafos son amigos porque son los que están siempre en todos lados".

Zaira Nara almorzó con Facundo Pieres en Punta del Este.