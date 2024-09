Las últimas horas de Valentina Zenere fueron movidas, ya que confirmó su romance con Sebastián Ortega. La actriz y el productor tuvieron una salida romántica y se mostraron en público de la mano y muy enamorados. Además, para completar la confirmación, Valentina y Sebastián subieron a sus redes sociales unas fotos juntos que encendieron Instagram.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega confirmaron su romance

Los rumores de esta relación comenzaron hace un tiempo. Específicamente desde que el productor y la actriz tenían interacciones en sus redes sociales que captaron la atención de sus seguidores. Valentina Zenere y Sebastián Ortega decidieron oficializar un romance y asistieron, juntos, a una fiesta realizada en Palermo.

Días atrás, Juariu descubrió las miles de interacciones que habían entre el productor y la actriz, en redes sociales. En el programa "Cortá por Lozano", donde es panelista contó: "Se empezaron a seguir... y pensé, bueno, podría ser por trabajo, pero no. Vi una historia que subió él e hice captura porque dije 'aquí hay algo y es importante'. Entonces, vamos a las pruebas y a mis estudios del caso. Mi diagnóstico: ¿romance? Yo creo que sí".

Como nos tiene acostumbrados, Juariu no le erró. Valentina Zenere y Sebastián Ortega se conocieron en las filmaciones de "En el Barro", el spin off del marginal que protagoniza la actriz y produce el hermano de Julieta Ortega. Ahí, sin dudas, nació el amor y actualmente ya lo confirmaron los propios protagonistas.

El look total black de Valentina Zenere

La actriz estuvo viviendo mucho tiempo en España, ya que fue parte de la exitosa serie Élite. Actualmente, Valentina se encuentra instalada en Buenos Aires por las grabaciones de "En el Barro" y, también, por su noviazgo con Sebastián Ortega.

El look de Valentina Zenere

Zenere está disfrutando de la noche porteña junto a su novio y publicó en su cuenta de Instagram un carrete de fotos donde muestra su look elegido para pasear por Buenos Aires.

La actriz tiene un estilo muy marcado en su forma de vestir y el negro siempre es protagonista. Esta vez no fue la excepción ya que Valentina lució un total black muy canchero y en tendencia.

Valentina Zenere lució un total black

Valentina Zenere eligió un short y remera negra básicos, pero le dio el toque con los accesorios. La actriz utilizó una campera de cuero, tipo de motoquero, oversize que se llevaba todas las miradas. Además, acompañó el outfit con una cartera negra con detalles en dorado. Respecto al maquillaje eligió llevar sombras oscuros en los ojos, que resaltaban su mirada.

Para el peinado, la actriz eligió una media cola que dejaba al descubierto el increíble maquillaje y su belleza. Valentina Zenere lució un look súper moderno y muy de su estilo, la novia de Sebastián Ortega no deja de sorprender con sus looks.

C.S.