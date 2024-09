En una nueva entrega de +CARAS, el vicedirector de la Revista Caras, Héctor Maugeri, tuvo la oportunidad de entrevistar a la actriz Julieta Ortega. En una sincera y reveladora conversación, la integrante de “Sex, viví tu experiencia” habló abiertamente de su intimidad y confesó su deseo de explorar su sexualidad.

La experiencia de Julieta Ortega en Sex

A propósito de la obra de José María Muscari, la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar habló de su experiencia siendo parte del elenco de "Sex". “Siempre fui medio atrevida. Hice desnudos antes, no soy pudorosa con mí cuerpo. En el caso de Sex, el gancho fue Muscari, que es alguien en quien confío. Era un espectáculo que yo había visto muchas veces y siempre la pase muy bien. Sentí que estaba bien para esta etapa de mi vida”, compartió Julieta.

Julieta Ortega en Sex

La conductora de “Las pibas dicen” también reveló que el espectáculo la educó en muchas cosas relacionadas a la sexualidad. Frente a su declaración, Maugeri le pidió más detalles, y la actriz contó: “El espectáculo me enseñó a vivir libremente la sexualidad. Todos tenemos derecho a disfrutar una sexualidad plena, tengamos la edad o el cuerpo que tengamos. Yo fui muy apasionada, pero también muy pudorosa. Nunca me gustó hablar de sexo, ni con mis amigas ni mis parejas, tampoco me atrevía a decir lo que necesitaba. Ahora, hago un espectáculo donde hablo de sexo desde que subo al escenario hasta que me bajo”.

Julieta Ortega sin tapujos sobre su deseo sexual

La entrevista se tornó aún más picante cuando Maugeri le preguntó si su participación en la obra había despertado su interés por estar con una persona del mismo género. Con total sinceridad, Julieta respondió: “Pensé mucho en la posibilidad de estar con una mujer. Cuando entré a Sex, me pareció raro que nunca hubiera estado con una mujer​, a pesar de ser algo que siempre se dijo de mí”.

Julieta Ortega en +CARAS

“¿Qué se dijo de vos?”, le consultó el conductor de +CARAS. En ese momento, la hija de Palito Ortega contó que en el pasado algunos programas de chimentos insinuaron que su casamiento con Iván Noble sólo era una “pantalla” para ocultar una supuesta relación con sus amigas actrices. “Nunca me preocupó, al punto de que nunca sentí necesidad de aclarar nada. Me parece una estupidez total hablar de la sexualidad de la gente”, expresó con contundencia, dejando en claro su postura sobre el tema.

Por último, reflejando cómo su participación en “Sex” influyó en su vida íntima, expresó: “Hoy veo la sexualidad como algo mucho más fluido”. Al cierre de la entrevista, Julieta Ortega describió su presente y confesó: “Me siento más alegre y más joven, hasta más liviana, que cuando tenía 30 años”.

