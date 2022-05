Romina Gaetani y Facundo Arana se verán cara a cara tras la polémica

"Hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa. Hay testigos que han visto esto en el motorhome. Eran por cosas relacionadas al trabajo. Tenía arranques que no estaban buenos", dijo Romina Gaetani en LAM desatando el escándalo con Facundo Arana al recordar su trabajo juntos en la novela "Noche y día".

"Me dijo: 'Si fueras hombre, te cag… a trompadas' y '¿tanto quilombo por ser una put.. falopera?'", fue otro de los testimonios que soltó la actriz quien reveló que el intérprete le dio estas palabras en una fiesta de la revista Paparazzi mientras les tomaban unas fotos.



Mientras las versiones no dejan de surgir y reconocidas figuras se posicionan de un lado y otros de esta pelea, ahora se conoció que los actores tendrán una mediación, ya que Arana decidió seguir todo por la vía legal según contó en sus redes sociales.

Esta tarde en Intrusos, Maite Peñoñori contó que ambos se reunirán cara a cara para llegar a un acuerdo. "Facundo Arana y Romina Gaetani se van a encontrar esta noche en un lugar neutro. También van a estar los abogados, Ignacio Trimarco y Diego Suárez (letrados de la actriz). Burlando (abogado del actor) quería calmar las aguas".

"Van a tratar de lograr un acercamiento. Van a tratar de ponerse de acuerdo y evitar que esto llegue a una instancia judicial", completó su información la panelista.

La palabra de Mariana Genesio Peña sobre Facundo Arana

Al igual que Connie Ansaldi, Mariana Genesio Peña también quiso darle su apoyo al actor con quien trabajó en 2019 en la ficción Pequeña Victoria.

"Solo paso por acá para recordarles que @facundoaranatagle es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí. Compartí con él meses de trabajo, horas, días enteros de filmación en un estudio y en exteriores, y siempre, siempre lo vi ser generoso y cálido con todas y cada una de las personas dentro y fuera del set", dijo.



"El único que llama por teléfono a sus compañeros para saber cómo están, si necesitan algo, si puede ayudar, para compartir una idea, dar y/o pedir un consejo. Sólo eso. Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada. Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Facundo es una gran persona #PequeñaVictoria #Antemma", aclaró Genesio Peña.