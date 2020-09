Romina Pereiro revela los secretos para tener una buena alimentación en cuarentena

Licenciada en nutrición, Romina Pereiro es una eminencia al hablar de alimentación saludable. La esposa de Jorge Rial, quien siempre deleita a sus seguidores con prácticas recetas para hacer en casa durante la cuarentena, dialogó en exclusiva con CARAS Digital y reveló importantes tips, herramientas y consejos para mantenerse en forma en cuanto a comida se refiere e hizo hincapié en la importancia que tienen los ácidos grasos en nuestros cuerpos.

¿Cómo cuidarse con la alimentación durante una cuarentena que ya lleva más de 150 días?

Pasamos por diferentes etapas, al principio era como vacaciones en casa, en los hábitos. Había descontrol, después nos copamos cocinando y estuvo bueno y volvimos a la comida más casera y eso hizo también que comamos más porque es rica y está siempre disponible y por otro lado, hubo un descontrol en el tema de los horarios y empezamos a salteamos comidas y todo eso hizo que se generara un descontrol alimentario en algunas personas".

¿Y cómo se vuelve de ese descontrol que menciona, Romina?

Lo importante es tomar el control nuevamente. La propuesta sería, sin ponerse obsesivos, tomar conciencia de que debemos ser ordenados, que va más allá de los horarios y que estén todas las comidas y evitar el picoteo. Hay que planificar y me refiero a ver qué se necesita para preparar las comidas y no recurrir a un delivery porque 'no tengo nada en casa'. Hay que tener en cuenta que la alimentación sea lo más variada para cada persona. Lo económico juega un rol fundamental en la alimentación, hay que ser variado. Es muy importante consumir omega 3 que es un ácido graso esencial que nuestro cuerpo necesita incorporar. En nuestros alimentos, lo tenemos que incluir a través de la caballa, el salmón, la trucha, el pescado, las sardinas en lata y el atún, para que no haya déficit de omega 3.

¿Hay personas que toman aceite de chía o aceite de pescado para cumplir con esa cuota de omega 3, porque no compran pescados o los alimentos que usted menciona, quizás no están al alcance económico de todos, ¿Cuál de los dos sería el mejor indicado para, justamente, estar bien balanceados con los triglicéridos y el colesterol?

El aceite de pescado hay evidencia de que nuestro cuerpo lo usa con mucha mayor efectividad para obtener beneficios (potenciar el sistema inmune, ayuda a regular el colesterol, los triglicéridos, es antiinflamatorio, protege el corazón y las arterias), Se absorbe mejor en el aceite de pescado que en el aceite de chia, son diferentes cómo se presenten y cómo el cuerpo los puede aprovechar.

¿Cada cuánto habría que comer pescado o tomar las cápsulas que usted menciona?

Dos porciones a la semana es lo ideal, pero como no tenemos el habito o por el precio, esos ácidos los podemos consumir en suplementos dietarios como Regulip, por citar uno, que contiene aceite de pescado. Lo indicamos cuando no hay consumo frecuente de pescado en la dieta.

¿En estos momentos de encierro, qué hay que evitar?

Los nutrientes críticos que están relacionados con el sobrepeso y la obesidad, el azúcar, el sodio, las grasas saturadas, que son las grasas menos convenientes. Esos son los nutrientes que hay que consumir menos. El tema es que se están consumiendo el doble o triple... por ejemplo, en consumo de azúcar se consume el triple. No hay que prohibirlo pero si ser consientes de comer lo menos posible.

¿Qué acciones deberíamos no hacer para mantener el peso o estar en forma y cumplir con lo que nuestro organismo necesita?

El tema es cuando esos alimentos forman parte de nuestro patrón alimentario, no esta mal incluirlos pero si hay que ver las veces que lo hacemos. ¡Ojo que la prohibición aumenta el deseo! Eso genera mayor descontrol. En estos tiempos buscamos una gratificación inmediata para satisfacernos, porque hay angustia, ansiedad, tristeza, nunca vivimos lo que estamos viviendo.

Usted dijo que hay que evitar el picoteo, ¿Hay algún secreto para evitarlo?

Una buena idea seria llevarse a la mesita de luz lo que vas a comer. Es una forma de adelantarte a la situación de ir a la heladera y buscar de todo. Llevarse lo que vas a comer y limitarte a eso. Adelantarse al atracón que es pésimo. Si yo se cuál es mi problema y adelanto, ya tengo una estrategia. Son cosas para cambiar la conducta, se logra con practica, con persistencia y ordenándose.

¿Cómo ve al país a nivel alimenticio?

Somos un país que 7 de cada 10 adultos tiene sobrepeso u obesidad y con los niños pasa lo mimos de 4 o 5 de cada 10 tiene problemas con su peso y una de las situaciones de salud que preocupa, es la mala nutrición por sobrepeso. Es algo que necesita ser atendido de forma inmediata para revertir los valores.