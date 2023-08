Romina Uhrig va de polémica en polémica. Si no es por la causa por enriquecimiento ilícito que tiene Walter Festa, es por un cruce con Ángel De Brito o sino por unos rumores de pelea con Julieta Poggio. Pero ahora, la exparticipante dio un like a una publicación en Twitter en contra de Marcos Ginocchio.

Recientemente, los usuarios de Twitter se dieron cuenta que Romina Uhrig le había dado me gusta a un tweet que hablaba despectivamente de Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano. "Que soporten las virgas. Ah y Marcos es gay", decía el tuit en donde se podía ver una foto de ella con Julieta Poggio. Por supuesto que los internautas no se la dejaron pasar.

Romina Uhrig

Luego de este tuit, una ola de críticas le llegaron a Romina Uhrig. "Las cosas que deben decir de él cuando no está", "Después se hace la aliada, es una homofóbica y transfóbica", "Pobrecita, tantas cirugías le atrofiaron las neuronas", decían alguno de los seguidores de la exparticipante en defensa de Marcos Ginocchio. Algunos rescataron ciertas situaciones que sucedieron dentro de la casa más famosa del país: "¿Y se sorprenden? Se burló de la enfermedad de Agustín, criticaba a Coty si tenía o no estrías, se burla del físico de los demás pero no mira lo suyo", lanzó un usuario.

En Editando Tele le consultaron a Romina Uhrig sobre este like y ella no dudó en aclararlo. "Está todo bien con primo. Yo no manejo Twitter. No tengo idea, dicen que puse un corazón a una publicación que decía algo de Marcos... No tengo idea, chicos. Por ahí toqué, no sé. Ni sé si lo puse yo", expresó la exdiputada con respecto a la polémica con Marcos Ginocchio.

Por último, Romina Uhrig cerró con indignación por la gente que genera estas polémicas y les hizo un claro pedido. "El que nos quiere ver mal, no lo va a lograr. Yo al Primo lo quiero. Y aparte otra cosa, en la casa con Primo siempre estuvimos juntos. No es que salimos de la casa y nos hicimos amigos como algunos... Así que nada, tengo la mejor con él. Dejen de inventar cosas, dejen de decir cosas porque no. Y si fue el corazoncito, fue sin querer porque no manejo Twitter", dijo.

NL.