Tras Gran Hermano, Julieta Poggio saltó rápidamente a la fama y se convirtió en una gran referente en el mundo de la moda para adolescentes y mujeres jóvenes. Pero eso no es todo, ya que la finalista del reality encontró el éxito en varios proyectos, y tiene un gran presente laboral mientras espera el estreno de "Coqueluche", obra teatral que protagonizará.

Mientras tanto, la joven no se olvida de sus seguidores en Instagram, donde suele compartir sus looks, además del lugar donde los consigue para la gente que quiere imitar su look. Este miércoles, Julieta compartió una microbikini con la que marcó tendencia.

Imagen reciente de Julieta junto a Nacho y la Tora.

En medio de la moda "Barbiecore", la exhermanita lució un traje de baño rosa en sus historias. Se trata de un diseño de dos piezas, con una bombacha triangular de tiro alto y con detalles en la cintura.

La historia que subió Julieta Poggio.

Por otro lado, la parte superior también es color rosa, de forma triangular. con pequeños aros que unen las piezas. Para completar el look, Julieta Poggio eligió lucir su pelo suelto con algunas ondas y utilizar maquillaje natural.

Julieta Poggio estaría viviendo un romance con Fran Stoessel

La última novia que se le conoció al hermano de Tini Stoessel fue Violeta Juni. Sin embargo, en los últimos días se lo vinculó sentimentalmente con la ex jugadora de Gran Hermano 2022.

Según relató la revista Papparazzi, los jóvenes habrían sido vistos bailando y besándose en la reconocida fiesta Bresh. Además, recientemente ocurrió un desopilante episodio en el que durante la transmisión de Fuera de Joda, el sonidista decidió pasar una canción de Violeta (serie de Disney que protagonizó Tini Stoessel) y los hermanitos reaccionaron con cierta sorpresa. Mientras Julieta Poggio se reía, La Tora la mando al frente y disparó "EPA! ¿Es una indirecta?".

J.C.C