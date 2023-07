Romina Uhrig confirmó su separación de Walter Festa en Intrusos

Romina Uhrig confirmó oficialmente su separación de el ex intendente de Moreno, Walter Festa.

La ex Gran Hermano contó detalles de la decisión y de cómo lo atraviesa. "Antes de entrar a la casa estuve separada. Estuvimos once meses separados. Hubo muchas cosas en el medio. No veníamos bien. La pasé muy mal cuando me separé", contó visiblemente conmovida.

"Cuando entro a la casa empiezo a comer, yo estaba muy flaquita cuando entro. Me acuerdo cuando entré a la casa me empecé a sentir bien", disparó Romina Uhrig.

Romina Uhrig aseguró que las situaciones del pasado que no pudieron superarse fue una de las causas. "Yo no tomé la decisión de separarme cuando me separé. Al no poder sostener un montón de cosas, por eso viene la depresión. Cuando salga de la casa me estaba esperando. Al mes de salir de la casa volví con él. Cosas muy nuestras. No perdoné ciertas cosas. Un montón de cosas que no nos podemos poner de acuerdo. Yo sigo confiando en él, por algo me casé. Estuvimos ocho años, vivimos cosas hermosas", disparó.

La propuesta de Walter Festa a Romina Uhrig antes de la separación

Semanas antes de esta triste noticia, Romina Uhrig y Walter Festa habían decidido sellar su relación con un nuevo paso en su pareja.

Fue durante el aire de Mañanísima, donde la ex Gran Hermano estaba como invitada, que el ex intendente decidió proponerle casamiento.

"La vi todos los días dentro de la Casa y la verdad que fue un ejemplo de mujer. Eso me hizo pensar mucho. Después la fui a buscar cuando salió y le confesé todo mi amor, ahora le propuse matrimonio. Quiero casarme de nuevo con ella", disparó ante la emoción de Romina Uhrig.