Romina Uhrig tiene una mala relación con LAM y su equipo desde que ingresó a Gran Hermano 2022, ya que las angelitas y Ángel de Brito cuestionaron sus dichos tanto adentro como afuera de la casa. Esto empeoró cuando la exdiputada avisó que no podría asistir al ciclo de América TV como panelista.

Esto inició una batalla entre el conductor y Romina tanto en las redes sociales como al aire. Fue en Desayuno Americano, donde la exhermanita se presentó este viernes por la mañana. Al tenerla en el piso junto a ella, Pamela David aprovechó para preguntarle sobre el conflicto. "Lo clavaste a Ángel", comentó la conductora, y Uhrig explicó: "No, yo no clave a nadie, no pude ir". Al escucharla, la presentadora agregó: "Pero le habías dicho que ibas y después dijiste que no".

Imagen reciente de Romina Uhrig.

Romina se defendió rápidamente y compartió: "Sí​, tuve un inconveniente, igual no tenía ganas. Después eso de poner mi foto, más allá de que sea peronista, con la marcha peronista, me pareció un ninguneo. Lo hace con la doble intención, entonces no me gusto". Al escucharla, Ángel decidió compartir el fragmento del programa y escribir en su cuenta de Twitter: "Romi, otra vez hablando de LAM".

El tweet de Ángel de Brito.

Al ver la oportunidad, el equipo de Desayuno Americano le mostró en vivo el tweet del conductor, ante las constantes consultas de Pamela, Romina Uhrig explicó: "Yo soy respetuosa, iba a ir, tuve realmente un inconveniente personal. Más allá de que no me gustaran algunas actitudes... pero no pude ir realmente, sino yo iba a ir porque ya había dicho que sí".

¿Romina Uhrigh le pondrá un bozal legan a Ángel de Brito?

En el ciclo de Pamela David, la exparticipante de Gran Hermano mostró su indignación ante los malos tratos de LAM: "Yo no tengo nada, se ve que ellos tienen algo o él tiene algo contra mí, se ve que es algo personal ya, porque es tremendo. Yo no tengo nada, a ver, después de que hablan y dicen todas esas cosas, obviamente no me gusta lo que dicen, es muy grave lo que están diciendo".

Al escucharla, Julieta Navarro le consultó: "Puede ser que en el corte dijiste que estabas cansada de que hablen de vos, creo que Yanina y Ángel. ¿Vos llegarías a ponerles un bozal legal?". Sin filtros, Romina reveló: "Obviamente que lo he hablado con mi abogado un montón de veces, me dijo que lo tenía que hacer". Además, la exdiputada explicó por qué llegaría a ese límite: "Cuando te acusan de algo que no sos, que te acusen de chorra cuando no sos y no teniendo pruebas... Que traigan las pruebas y después que me acusen si soy chorra o no... Esas cosas son graves, por ahí yo trato de manejarme de otra forma, pero todo tiene un límite".

Sin embargo, para cerrar el tema, la conductora de Desayuno Americano le pregunto a Romina Uhrig si realmente pediría un bozal legal para Ángel de Brito, a lo que ella contestó sincera: "No, que hablen, que digan, pero después se tienen que bancar la que venga".

J.C.C