Romina Uhrig presentó a sus hijas y enfrentó las críticas: "Hablaron erróneamente "

Cuenta que apenas salió de “Gran Hermano 2022” fue emocionante ver a sus afectos junto al público con carteles con su nombre, bromea que no esperaba tener un club de fans. Romina Uhrig (35) fue la cuarta finalista y, tras estar aislada durante 5 meses, celebra el camino recorrido.

“Lo primero que hice fue abrazar a mis hijas , Mía (12) –de su relación anterior – , Felicitas (4) y Nina (2) –de su matrimonio con Walter Festa, expareja y exintendente de Moreno–. Pude dormir con ellas después de tanto tiempo, era lo que más necesitaba, me cambió la cara y el brillo en los ojos. Principalmente, entré por ellas, para mejorarles la calidad de vida. Y estoy feliz porque de a poco todo se va cumpliendo “, comparte una de las jugadoras más fuertes y polémicas de la casa.

Romina Uhrig presentó a sus hijas y enfrentó las críticas. Fotos: @photojonnyar

“Se dijeron muchas cosas que no son ciertas: que maltrataba en el juego, que me metía con los cuerpos, que restringía la comida por estrategia o que hablaba mal de mis compañeros. Siempre dije la verdad en la cara cuando algo no me gustaba, no sé por qué tanto odio hacia mí de algunas personas. También mezclaron la política y hablaron erróneamente sobre lo que tenía o no tenía, creo que eso influyó mucho en la decisión de la gente para que me vaya con el 57,69% de los votos”, agrega la profesora de Educación Física y ex diputada nacional.

Romina Uhrig habló de la relación con Walter Festa

Romina Uhrig también se refirió a las versiones de que ocultó que estaba en pareja con Walter Festa.

“Estoy separada de Walter hace 11 meses: me acompañó al primer casting de ‘GH’ y luego decidimos separarnos. Pero nos llevamos muy bien porque es un gran padre, que colabora un montón. Yo estoy tranquila, no me dolió lo que se dijo de la política porque los que me conocen saben el trabajo social que hice en merenderos y comedores, a los cuales voy a volver a cocinar. Esta vez junto a Julieta (Poggio) y a Daniela (Celis), ya lo hablamos. Me llevo dos amigas increíbles: ellas junto con ‘Caramelo’ –perro que adoptó en el reality–, son de lo más lindo que viví. No tengo nada que esconder. Sabía dónde me exponía y, en cada momento, me mostré tal cual soy”, destaca mientras centra su futuro en los medios de comunicación.

“Me encanta la actuación y el panelismo. Estoy contenta porque me llegaron propuestas para seguir en el medio y es lo que quiero. Con ‘Alfa’ limamos asperezas afuera. Lo que pasa es que en el encierro todo se hace muy intenso, todo te lo tomás mal y yo estaba bastante sensible, extrañaba mucho a mis hijas. Si bien somos el agua y el aceite, pudimos entendernos ya que nos tenemos aprecio. Incluso quedamos en hacer teatro en la escuela de Georgina Barbarossa, con todos los hermanitos... Ya le comenté que trabajaría con él pero si me pelea mucho le diría: ‘Alfa hasta acá’”, manifiesta entre risas sobre la posibilidad de hacer juntos “MasterChef Celebrity”.

“Soy lo que vieron: muy amiguera. Cuando quiero, cuido mucho. Amo cocinar, limpiar no me gusta tanto pero no tolero el desorden. Soy mecha corta pero sincera. Y, personalmente, esta experiencia me enriqueció más de lo que esperaba”, concluye sobre el sueño que deseaba desde los 18 años y finalmente cumplió.

