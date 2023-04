La ex diputada y ex participante de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, se encuentra con un presente laboral muy importante, es que pronto tendrá su propio programa de cocina, algo que a ella le apasiona mucho y lo dejó muy en claro que tiene talento para cocinar cuando estaba dentro del reality. La ex diputada, oriunda de Moreno, tuvo un cambio de look de la mano de Leo Vallejos y del maquillador profesional Kennys Palacios, e íntimo amigo de Wanda Nara, que dejó impactados a todos.

La tarde del sábado 29 de abril, Leo Vallejos, el estilista al que acuden la mayoría de los famosos, recibió en su estudio a Romina Uhrig, y le hizo un rotundo cambio de look que le quedó divino. Primero comenzaron con un balayage en marrón natural y un flequillo shaggy. Pero, como si eso no fuera poco, le sumaron un corte de cabello y lo completo con un make up de la mano de Kennys Palacios, todo gloss, iluminador, acompañado con una mascara de pestañas y sombras en los parpados, dejando sus facciones bien marcadas. Muy natural.

Romina Uhrig sorprendió con un increíble cambio de look

El beso de Romina Uhrig y Daniela Celis

Luego de que circulara un video en las redes de las ex Gran Hermano Romina Uhrig y Daniela Celis, donde se estaban peleando. A raíz de esto, las mejores amigas hablaron de lo sucedido: "Nosotras no nos peleamos. ¡Nosotras nos besamos!", contó la novia de Thiago Medina en Editando Tele por Net TV.

Daniela Celis y Romina Uhrig

Acto seguido a eso, Pestañela se levanto de su asiento y se acercó a Romina y le dio un chape fuerte en vivo, dejandoa todos sorprendidos. No peligra la amistad del trio Romina Uhrig, Daniela Celis y Julieta Poggio.

J.M